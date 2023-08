Tras la devaluación y la escalada de precios, sindicatos estatales y privados solicitaron la reapertura de paritarias para que sus trabajadores no pierdan mas poder adquisitivo de sus salarios. Los docentes nacionales de Ctera, los estatales de ATE, judiciales, bancarios, camioneros y empleados de comercio encabezan el reclamo al que se siguen sumando otros gremios. En tanto la CGT dejó para otro momento su negativa al pago de una suma fija y no pondrá reparo al beneficio para los trabajadores de menores ingresos --que ya habían solicitado ambas CTA. El ministro de Economía, Sergio Massa confirmó esta "compensación" pero todavía no está claro cuándo se aplicará y cuál será el monto. Mientras tanto, en el Ministerio de Trabajo se acumulan los pedidos de reapartura de discusiones salariales.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) solicitó la "urgente convocatoria" a la paritaria 2023 docente para "recuperar el poder adquisitivo de los salarios" de los docentes. El gremio mostró preocupación por la situación, ya que “los acuerdos paritarios alcanzados por los trabajadores han quedado desfasados de la realidad, al igual que los haberes de las y los docentes jubilados”.

"En los últimos días, producto de la devaluación se produjo un incremento de los precios desmedido, en los que nuevamente los sectores especuladores siguen ampliando sus ganancias a costilla de los bolsillos de las y los trabajadores", advirtió la organización en un comunicado que firman su secretaria general Sonia Alesso, y su adjunto Roberto Baradel. “Desde CTERA vemos la necesidad, no solo de la recomposición salarial, sino de poner un límite, con medidas económicas concretas, a aquellos que siguen multiplicando sus ganancias indiscriminadamente”, agregaron.

En las últimas horas se sumó al pedido de reapertura de la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys). El gremio que comanda Armando Cavalieri se reunirá la semana próxima a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), para comenzar a negociar de inmediato la actualización salarial de sus trabajadores.

Los judiciales, en tanto, realizaron un “banderazo” en al Palacio de Tribunales. Anunciaron otros para la semana próxima y advirtieron que convocarán a un paro nacional si no consiguen una recomposición salarial del 24 por ciento para el tercer trimestre del año: 8 por ciento en julio, 8 en agosto y 8 en septiembre. “La inflación obra de especuladores y del terrible sistema financiero ahoga y saquea las riquezas que generan los trabajadores. No estamos dispuestos a que los judiciales seamos pato de la boda. Ya es tiempo que la Corte decida el tercer tramo de recomposición salarial”, señaló Julio Piumato, secretario general de UEJN. “Si no se firma el aumento salarial, el viernes 25 llevaremos adelante un paro nacional de 24 horas”, agregó.

El Consejo Directivo Nacional de ATE que encabeza Hugo “Cachorro” Godoy, ya le había reclamado al Gobierno un adelanto de la revisión de la Paritaria 2023, en una nota dirigida al jefe de Gabinete, Agustín Rossi; la ministra de Trabajo, Raquel Olmos; y la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani. Allí destacan que el aumento de los precios de bienes y servicios de primera necesidad golpea sobre quienes menos ingresos tienen, lo que se ve reflejado en que los valores de las canastas básicas que elabora el Indec vienen subiendo por encima del aumento de la inflación general. También advierten que la remarcación de los formadores de precios superaría el 25 por ciento. Ante esto, indican que “es urgente ponerles un freno a quienes por afán de lucro y especulación buscan la miseria del Pueblo”.

La Federación de Choferes de Camiones comenzó este martes formalmente la reapertura de sus partidarias ante el Ministerio de Trabajo. El gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano planteó la necesidad de adelantar la discusión de la paritaria en procura de acortar los plazos y comenzar a definir de forma inmediata la negociación de la recomposición de los haberes. El secretario Gremial del sindicato Buenos Aires, Marcelo Aparicio, sostuvo luego de ese primer encuentro que las partes analizaron a fondo "la preocupante situación de los trabajadores en general y en particular", y explicó ante la prensa que los ingresos experimentaron "una notable disminución en relación con el costo de vida actual".

Mientras que la Asociación Bancaria, que dirige Sergio Palazzo, solicitó el miércoles de manera formal al Ministerio de Trabajo "la inmediata reapertura de la paritaria, porque el salario es la herramienta de subsistencia y mantenimiento económico de los trabajadores". La Bancaria sostienen que "es necesario adelantar la negociación salarial prevista en la cláusula segunda del acuerdo del 24 de mayo último, teniendo en cuenta que ya fue difundido el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de julio de este año" y para “mejorar” los salarios que perciben los trabajadores bancarios.