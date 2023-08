El actor Ron Cephas Jones, ganador de dos premios Emmy por su rol como el entrañable abuelo "William Hill" en la serie This Is Us, murió a los 66 años "por un problema pulmonar de larga data", informó su representante a medios de Hollywood.



“A lo largo de su carrera, cualquiera que tuvo la suerte de conocerlo sintió su calidez, belleza, generosidad, amabilidad y corazón”, dice el texto enviado a la prensa, que añade sobre el final: "La belleza interior y el alma de Ron fueron evidentes para la gran audiencia por su actuación ganadora de múltiples premios Emmy en This Is Us".

Aunque era reconocido por su actuación en la popular serie, que además de los Emmy obtenidos en 2018 y 2020 le permitieron hacerse con diversos galardones en los últimos seis años; contaba con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión.

Ron Cephas Jones y Justin Hartley en una escena de "This is Us". Crédito: NBC





Quién fue Ron Cephas Jones

Nacido en Nueva Jersey, a Ron Cephas Jones también se lo pudo ver en capítulos de las series La ley y el orden: Crimen organizado, Mr. Robot y Luke Cage, entre tantas.

En cine acumuló más de 20 títulos, entre los que destacan Dulce y melancólico, de Woody Allen; Días perrunos, Venom, A través del universo y Mi nombre es Dolemite, junto a Eddie Murphy.

Sus comienzos habían sido en los años '80 en teatro, en donde luego de participar en una obra basada en la vida de la cantante Billie Holiday, llamó la atención del circuito tanto comercial de Broadway como independiente. Por esta razón, fue convocado para producciones tan disímiles como Ricardo III, la cual protagonizó en Nueva York, y Holiday Heart.

Ron Cephas Jones es padre de la también actriz y cantante Jasmine Cephas Jones, con quien compartió cartel en Días perrunos.

El adiós de sus compañeros de "This is Us"

Jones fue mundialmente reconocido por el papel de "William H. Hill", padre biológico de Randall Pearson, quien fue interpretado por Sterling K. Brown en la serie This is Us. Hill era un músico bohemio que, junto a su pareja, muy jóvenes ellos, tuvieron al pequeño Randall que fue abandonado luego de que los dos cayeran en las adicciones. Décadas más tarde, el hijo adoptivo de la familia Pearson comienza la búsqueda de su identidad y encuentra a su padre ya muy enfermo; sin embargo, el vínculo, aunque reticente al principio, termina en el perdón y el entendimiento en los últimos días de vida de William.

En este sentido, el actor Sterling K. Brown publicó un emotivo mensaje para quien fuera su padre en la ficción: "La vida imita al arte hoy, y una de las personas más maravillosas que el mundo haya visto jamás ya no está entre nosotros. Ron Cephas ha fallecido y el mundo es un poco menos brillante. Hermano, eres amado. Y se te extrañará. Haz que se rían en la siguiente fase de la existencia y te veré cuando llegue allí", publicó Brown en su cuenta de Instagram.

De la misma manera, el creador de This is Us, Dan Fogelman, también despidió a Cephas Jones a través de X/Twitter: "Ron fue el mejor de los mejores: en la pantalla, en el escenario y en la vida real. El mejor. Con el que mejor podías pasar el rato y reír. Y Dios mío: qué actor. Creo que nunca cambié una sola toma suya en un corte... porque todo lo que hizo fue perfecto...", afirmó Fogelman.

“Conocí a Ron por primera vez al comienzo de This Is Us, un momento mágico en el que sentí que a todos nos estaban disparando desde un cañón. Siempre fue firme, siempre agradecido, incluso cuando la locura se arremolinaba a nuestro alrededor. Amaba a los actores. AMABA a su hija. Y nosotros lo amamos. Todos nosotros", concluyó en su emotiva despedida el guionista.