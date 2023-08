Las ventas minoristas por el Día de las Infancias bajaron 0,2% frente a la misma fecha del año pasado. Así lo indica el informe realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), en el cual se detalla que el ticket de ventas promedió los $12.032 y los comercios relevados marcaron como característica que la gente se orientó a productos económicos. “En el balance general no fue un gran año, pero estuvo acorde a las expectativas, que, dado el contexto, no eran alentadoras. Eso explica que, a pesar del resultado, el 64% de los negocios consultados señaló haber vendido igual o más de lo esperado”, indicó el informe de Came. Vale mencionar que en una semana marcada por remarcaciones generales que llegaron a superar el 30%, a nivel local los comerciantes de calle San Luis decidieron no trasladar esos incrementos a sus productos para no afectar el nivel de ventas. El referente del paseo comercial, Miguel Rucco, detalló que, en promedio, las opciones más elegidas por los rosarinos rondan entre los 3 mil y los 5 mil pesos.