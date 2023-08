Tras la polémica y las repercusiones negativas causadas por el beso en la boca que le propinó, sin su permiso, a la jugadora Jennifer Hermoso --cuando la selección de fútbol femenino de España se coronó Campeona del Mundo--, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, salió a pedir disculpas.

Lo hizo a través de un video que la RFEF difundió en los medios de comunicación y en el que admite el error que cometió. Aunque otra vez, intentó justificar lo hecho. "Seguramente me he equivocado, fue un momento de máxima efusividad", explicó.

Qué dijo Rubiales en su video

El video comienza con Rubiales destacando que el campeonato del mundo obtenido por la selección de fútbol femenimo es un "hecho histórico" y "uno de los días más felices del fútbol español", algo por lo que llevan "trabajando mucho tiempo".



Luego agrega que, además de la alegría por el triunfo, "también hay un hecho que tengo que lamentar y es todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde, pues seguramente, me he equivocado".

"Lo tengo que reconocer, porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió, de manera muy espontánea, sin mala fe por ninguna de las dos partes”, afirma.

Rubiales comenta también que la polémica desatada por este hecho --el beso que le dio sin consentimiento a la jugadora-- "aquí (en Australia) no se entendía".

“Lo veíamos algo natural, normal, y para nada con ninguna mala fe. Pero fuera parece que se ha formado un revuelo", dijo, pareciendo desconocer lo que la propia Jenni había dicho, que la situación "no me ha gustado".

En esta línea, Rubiales, afirmó que " si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra”.

Asimismo, el titular de la RFEF dijo que debe "aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación tiene que, sobre todo en ceremonias y en este tipo de cuestiones, tener más cuidado”.

Las disculpas por haber defendido su actitud

Además, Rubiales se disculpó también por la indignante defensa de su actitud, que había ensayado este domingo, durante una entrevista con un periodista español, quien se mostraba de acuerdo con el dirigente.

En esa nota, el representante del fútbol español explicaba que la polémica por el beso que le había propinado a la jugadora le parecía "una idiotez" y que todo se había dado "entre dos amigos celebrando".

"No estamos para gilipolleces. Yo, con todo lo que he pasado, más gilipolleces y tontos del culo...", comentaba al periodista deportivo Juanma Castaño, pidiéndole que le hablase de lo positivo del triunfo deportivo y no de las críticas que había provocado su actitud.

"También quiero disculparme ante estas personas, porque entiendo que si desde fuera se ha visto de otra manera seguramente tendrán sus motivos”, aseveró, mostrándose "apenado porque ante el mayor éxito” de la “historia en el fútbol femenino, y uno de los mayores en general, ya es la segunda Copa del Mundo”, esto "haya empañado en cierto modo la celebración”.

