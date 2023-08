El ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay se sumó a la continuidad de la interna de Juntos por el Cambio, ahora centrada en el rol que cumplirá el ex presidente Mauricio Macri para acompañar la candidatura de Patricia Bullrich o jugar también a ser un armador en un posible gobierno de Javier Milei. "Hay una especie de coqueteo con Milei que confunde mucho al votante", le apuntó Prat Gay al fundador del PRO.

El ex ministro de Economía fue crítico al analizar el rol que cumplió Macri en las PASO: "Dijo que iba a ser neutral en la interna y no lo fue, y ahora resulta que está siendo neutral en la general". Según pudo confirmar PáginaI12, Macri ya habla con círculos empresarios diciendo: "Si no gobiernan ellos (el peronismo), ni nosotros (Juntos por el Cambio), gobernaremos nosotros a través de Javier. Lo importante es el fin del populismo".

Macri demostró su simpatía por la figura de Milei en la previa de las PASO, al ubicarlo como un continuador de sus ideas, mientras que el candidato de ultraderecha confirmó que habló con el ex presidente tras su cierre de campaña en el Movistar Arena, donde le dedicó halagos tanto a Macri como a Carlos Menem, otro referente del postulante de La Libertad Avanza, que tiene a varios ex funcionarios económicos menemistas dentro de su equipo.

La tensión con Macri comenzó a escalar desde el domingo, cuando Larreta perdió la interna frente a Bullrich y el fundador del PRO se ubicó arriba del escenario como el ganador de la jornada electoral. Carrió, que había denunciado que "el lado oscuro de Macri juega para que Juntos por el Cambio pierda", decidió bajarse de su candidatura como parlamentaria del Parlasur en respuesta a esas diferencias, aunque adujo problemas de salud.

Milei completó el cuadro cuando ratificó la semana pasada que Macri tendría un lugar como "súper embajador" en un posible gobierno de La Libertad Avanza. Por eso, el equipo de campaña de Bullrich pidió señales más claras de Macri hacia la candidata de la alianza de centroderecha y desde las redes del PRO se publicó un video del ex presidente con halagos a su ex ministra de Seguridad, que él tuvo el gesto de compartir también en sus redes.

El dilema de JxCambio y las contradicciones de Milei

Prat Gay reconoció en Juntos por el Cambio "una doble dificultad", por un lado, la interna que "fue muy intensa y bajó la intención de gobernabilidad" y por otro, la falta de explicaciones respecto al plan de Gobierno. Según precisó, el error de Patricia Bullrich es no presentar a sus equipos. "No se sabe quién sería su ministro de Economía, debería empezar a mostrar el equipo y mostrar la secuencia", reclamó.



"(Sergio) Massa es ministro y presidente en ejercicio, no puede explicar qué hará porque debería estar haciéndolo ahora. Juntos por el Cambio son los que deben explicar y tiene una doble dificultad. Si no lo podés explicar, la gente va por lo nuevo", consideró el ex ministro de Economía al analizar cómo se comportó casi la mitad del electorado que eligió entre Milei y Bullrich.

Respecto de las propuestas económicas que tiene Milei en su plataforma presidencial, Prat Gay señaló que carga con una serie de contradicciones. "Las dudas de la dolarización están en el equipo de Milei. Integrantes que participaron de la reunión con el FMI dudan de la propuesta de dolarizar", señaló. Y agregó: "Los que decían que iban a dolarizar el primer día, ahora dicen que será en dos o tres años. Las dudas y disidencias son internas y eso empieza a verse".

"Por un lado dice que va a dolarizar sin dólares y por otro que eso va a generar que un político argentino no se endeude más, pero arranca endeudándose por 40 mil millones de dólares. Ellos se han corrido, ya no dicen más que lo van a hacer en los primeros días", le apuntó.

Además, el ex ministro de Economía y del Banco Central fue crítico también de la posición del candidato de ultradercha respecto de su relación con China: "Milei dice que se puede hacer lo que no se puede hacer, salvo que le pida a Xi Jinping que le preste los yuanes para poder dolarizar, pero esta misma semana dijo que no iba a comerciar con China porque son comunistas. Entonces la confusión es total".