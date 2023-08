"Me llamó para felicitarme por lo del Movistar Arena y para agradecerme la mención que tuve sobre él", reveló el precandidato presidencial ultraderechista Javier Milei sobre una conversación que tuvo con el ex presidente Mauricio Macri para cruzarse elogios tras el cierre de campaña de La Libertad Avanza, y evidenciar que la alianza que no se concretó electoralmente continúa construyéndose detrás de escena.

Milei contó sobre la charla que mantuvo con Macri luego de su cierre de campaña en el Movistar Arena, donde el precandidato neoliberal mantuvo su discurso sobre la "casta política", pero no dejó de levantar la figura de Carlos Menem -afinidad expresada en los economistas menemistas que integran su partido-- y del propio Macri.

"Me agradeció la mención que tuve sobre él sobre que intentó hacer las cosas bien y cómo lo torpedearon desde adentro", contó sobre la charla y sobre su mirada del gobierno macrista el referente de la Libertad Avanza, en diálogo con radio Continental.

Por otra parte, el precandidato de ultraderecha contó que él también aproveché el llamado para "darle las gracias para la atención que él había tenido conmigo", en referencia a la entrevista de Macri en el programa de Joaquín Morales Solá, donde el ex presidente celebró la representación electoral lograda por Milei y aseguró que "hay una intersección entre las cosas que él predica y las cosas que yo he predicado siempre, y lo que varios dirigentes de Juntos por el Cambio también predican".

El fundador del PRO repasó que coincide con Milei en la perspectiva del "Estado opresor de la libertad de la gente, con la cosa de los impuestos impagables" y aseguró: "Yo tengo una relación muy buena con él, muy respetuosa". Fue en esa misma entrevista, que Macri se desligó de su responsabilidad sobre el acuerdo con el FMI.

La alianza que no fue entre Milei, Macri y Bullrich

Desde antes del inicio del año electoral, Macri y la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich manifestaron públicamente sus simpatías con las ideas de ultraderecha de Milei. "Si soy candidata de Juntos por el Cambio, podré articular con diputados de distintas provincias y de Libertad Avanza para lograr las leyes principales que mandaremos al Congreso y que serán la arquitectura jurídica que le darán previsibilidad al país", anticipó Bullrich a mediados de junio sobre lo que ocurrirá en caso de que gane la interna.

El paquete de leyes que busca impulsar la ex ministra de Trabajo de la Alianza son la eliminación de los planes sociales, la anulación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y una reforma laboral, entre otras. Bullrich marcó su futura alianza con el espacio de Milei en los días de cierre de listas, cuando el espacio del precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta intentaba sumar al gobernador cordobés, Juan Schiaretti, con los mismos objetivos a futuro: ampliar la base para votar un paquete de leyes de ajuste en los primeros días de gobierno.

En esos días de interna feroz en Juntos por el Cambio, Milei apuntó contra el resto de los aliados de Juntos por el Cambio y confesó que el tiempo de hacer la alianza con Bullrich y Macri ya había pasado, al menos, para la elección de octubre. "El señor Morales, con 34 años viviendo del Estado. Larreta, 30 años viviendo del Estado. (Elisa) Carrió, desde la democracia y desde antes porque estaba con la dictadura, (el senador nacional y precandidato a gobernador cordobés Luis) Juez, que es un camaleón porque fue kirchnerista, fue todo. Son los que hundieron el país, es lo que siempre dije", enumeró el economista ultraliberal obviando la larga trayectoria estatal de Bullrich --como funcionaria y diputada del peronismo hasta el PRO-- y la íntima relación de la familia Macri con los negocios públicos.

La reacción dentro de Juntos por el Cambio que evitó sella una alianza con Milei estuvo desde los otros dos partidos fundadores de la alianza que llevó a Macri a la Casa Rosada. El presidente de la UCR y precandidato a vicepresidenta de Larreta, Gerardo Morales, apuntó que "Patricia Bullrich y Macri están en línea con Milei" y lo señaló como un límite.

Por otra parte, la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió salió directo al cruce con Macri. "Lo conozco mucho (a Macri). Él tiene un lado claro y un lado oscuro. Y el lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio", aseguró la fundadora de la alianza junto a Macri y el radical Ernesto Sanz. Además, Carrió presagió que un eventual gobierno de Milei sería de "un ajuste (económico) muy brutal", sostenido con un plan de "reprimir hasta matar si es necesario".