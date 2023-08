La agrupación de derechos humanos H.I.J.O.S expresó este lunes su oposición a las propuestas de gobierno de los candidatos presidenciales Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA), y Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio (JxC), al advertir que "amenazan explícitamente" la continuidad de "conquistas históricas" como la educación y la salud públicas. Además, llamó a rechazar los avances de "la derecha fascista", la criminalización de la protesta social y el negacionismo del terrorismo de Estado de la última dictadura militar.



"Nos oponemos a las propuestas de Milei y Bullrich que amenazan explícitamente nuestras conquistas históricas como la educación pública, la salud pública, la soberanía sobre nuestra moneda, nuestra identidad nacional", expresó H.I.J.O.S en el cierre del Congreso Nacional de la Red Nacional de la organización, que se llevó a cabo entre el sábado y este lunes en la ciudad de Santa Fe, y del que participaron representantes de 21 agrupaciones regionales.



En el documento de cierre, titulado "La patria que soñamos", H.I.J.O.S repudió las ideas políticas de dirigentes que "pretenden construir un futuro en base a la eliminación y estigmatización de organizaciones de trabajadores, movimientos sociales, de derechos humanos, feminismos, diversidades, pueblos originarios y otres que resistieron y avanzaron en proyectos de inclusión y ampliación de derechos".



"Hoy asistimos como pueblo a una escalada de violencia con el accionar represivo contra nuestros compañeros, compañeras y el pueblo jujeño, con la persecución judicial, política y mediática a nuestra compañera Nadia Schujman (abogada de HIJOS Rosario), con el intento de magnicidio a (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) y con el asesinato de Facundo Molares", indicó la agrupación en referencia al militante que murió días atrás en el centro porteño durante al accionar de la Policía de la Ciudad ante una protesta.



A 40 años de la recuperación de la democracia y a 28 de su fundación, H.I.J.O.S instó a decirle "basta" a "políticas neoliberales que hambrean a nuestro pueblo; a la violencia institucional y torturas en comisarías y cárceles; a un modelo extractivista que saquea nuestros bienes naturales comunes como el agua, el litio y los bosques, arrasando nuestros territorios. Este no es el país que soñamos", afirmó la agrupación al finalizar su Congreso Nacional en Santa Fe.



Al respecto, quienes integran afirmaron que sueñan con "una Patria donde no falte un plato de comida, donde podamos vivir de nuestro trabajo y que el salario llegue a fin de mes, donde descansar sea un derecho. Soñamos una Patria con justicia social porque detrás de cada necesidad hay un derecho".



También reclamaron "una Patria con acceso a la vivienda en barrios seguros y no barrios privados para una minoría privilegiada" y "donde el Estado destine los recursos presupuestarios a resolver las necesidades del pueblo y no al pago de la deuda con el FMI".