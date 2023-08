Con el cierre de los alegatos de las defensas de los 16 acusados en la causa de lesa humanidad Guerrieri IV, trascendió que el próximo lunes se dará a conocer la sentencia en relación a los 16 imputados. El veredicto del Tribunal Oral Federal número 1 llega en momentos en que la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel arremete contra las políticas de memoria, verdad y justicia por las que Argentina es ejemplo en el mundo. Gustavo López Torres, uno de los querellantes cuyo caso llegó por primera vez a juicio, confió en que se conozca la resolución el 28 de agosto, a 46 años de los hechos, y a 18 años de su primera denuncia. "Esperamos a toda la gente que pueda ir. Está juzgándose a los que me quitaron la posibilidad de haberme criado con mis viejos. A mí me arrebataron una infancia y un montón de cosas, lo que no me pudieron arrebatar son los sueños que tenían mis viejos y que hoy los estamos tratando de hacer realidad", dijo el militante de HIJOS Santa Fe por Radio Nacional Rosario. Él tenía un año y su hermano mayor tres cuando fueron secuestrados junto a su mamá, Graciela Capocetti, que estaba embarazada de cuatro o cinco meses. La mamá continúa desaparecida mientras ellos fueron entregados irregularmente a dos empleadas policiales, para luego ser rescatados por su familia paterna. La causa por la que Fiscalía y querellas solicitaron penas de prisión perpetua tiene en el banquillo a exmilitares del Batallón 121 y expolicías federales que comenzaron a ser juzgados hace un año por delitos cometidos durante la última dictadura militar en perjuicio de 81 víctimas.

Aplicación de tormentos, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada, homicidios, retención y ocultamiento de menores, son algunos de los hechos que se les atribuye a los acusados, en el marco del delito internacional de genocidio. El lunes de la semana pasada, sus defensas terminaron los alegatos. En tanto, si bien no hubo notificaciones formales hasta ayer, se pudo saber que durante la audiencia del lunes, después de escuchar a uno de los imputados (Eduardo Costanzo pidió hacer uso de las últimas palabras), el tribunal pasaría a deliberar para dar a conocer la resolución durante la jornada.

El juicio comenzó en agosto de 2022 por hechos cometidos en el marco del "plan represivo implementado por el destacamento de Inteligencia 121 con epicentro en los centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco y La Intermedia, así como en la Fábrica Militar". En ese sentido, se trató por primera vez la existencia del CCD que funcionó en el predio de una iglesia católica, la Casa Salesiana Ceferino Namucurá de Funes, donde al menos tres víctimas de esta causa estuvieron detenidas ilegalmente: Eduardo Garat, quien continúa desaparecido, Santiago Mac Guire, que fue liberado y murió en 2001, y Roberto Pistachia, quien declaró en el juicio.

Además, en el debate, se hizo en mayo pasado un pedido para ampliar la acusación por la privación ilegítima de la libertad de niñas y niños víctimas del juicio. El planteo fue presentado por la querella de Hijos, al que adhirió el fiscal Adolfo Villatte y las querellas de APDH y la secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La palabra la tendrán el juez Carlos Julio Lascano y las juezas María Noel Costa y Mariela Emilce Rojas, todos pertenecientes a otra jurisdicción, constituidos en el TOF 1 para este proceso.

Se trata del cuarto tramo de la megacausa Guerrieri en la que los imputados son los exintegrantes del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino González, y Ariel Antonio López, Walter Pagano. Juan Andrés Cabrera, Eduardo Constanzo y Rodolfo Isach, se desempeñaron como personal civil de inteligencia (PCI) del destacamento. También estaba imputado el PCI José Luis Troncoso, pero en agosto de 2022 el tribunal suspendió su intervención en el debate por incapacidad sobreviviente. La lista se completa con los expolicías que integraron la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina: Federico Almeder, Faccendini, Retamozo, Enrique Andrés López, Tebez, Giai y Roberto Squiro. Faccendini, Retamozo, Tebez, Giai y Squiro llegaron al juicio sin una condena previa.