El gobierno denuncia robos organizados y le apunta a Javier Milei por la propalación del miedo

Por Melisa Molina

No habrá máquina electrónica para votar en octubre en las elecciones porteñas. El anticipó de Página/12 fue confirmado este martes por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta: se vuelve al papel. La administración porteña libró de inmediato el decreto 228/2023 que sepulta de forma oficial el voto electrónico, tanto para la elección de octubre como para un eventual ballottage. El método será el que describió este diario en su edición del martes. Se utilizará el cuarto oscuro habitual, o sea un aula con la mesa y las autoridades ubicadas afuera, con las boletas para elegir presidente, vice y cargos nacionales de un lado del aula o biombo y las boletas para elegir jefe de gobierno, legisladores porteños y cargos de CABA del otro lado. El ciudadano recibirá un solo sobre y, si no quiere votar en blanco, pondrá dos boletas, una de cargos nacionales y otra de cargos porteños. Luego saldrá hasta la mesa y pondrá el sobre, con las dos boletas, en una única urna. De esa manera se evitarán, no sólo el mal funcionamiento de la máquina electrónica, sino también las demoras por tener que votar primero dentro del cubículo y luego en la máquina. Hubo personas que tardaron cinco minutos e incluso más, por las que se formaron inmensas colas. El resultado fue que muchos ciudadanos se volvieron a sus casas sin votar.