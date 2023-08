cLa diputada nacional por el Frente de Todos Paula Penacca salió al cruce de la oposición por el intento de derogar la Ley de Alquileres y llamó a la reflexión a todos los bloques opositores que no integran Juntos por el Cambio. Además, defendió la normativa vigente y dijo que le da un "marco de protección" a los inquilinos.



“Estamos preocupados, pero trabajando. Hoy tenemos un debate importante, que está vinculado con la Ciudad de Buenos Aires, que son los alquileres. Hay 9 millones de inquilinos en todo el país. Es un problema central”, comenzó advirtiendo la diputada nacional.

En este punto, remarcó que la postura del oficialismo es trabajar sobre la normativa, que le da un marco de protección a los inquilinos, y no hacer “como la oposición, que hoy lo toma como un tema electoralista con el objetivo de derogar la ley”.



“Nosotros decimos que hay cosas que podrían funcionar mejor, pero la idea de eliminar la relación contractual, que supone un vínculo donde el inquilino es el eslabón más débil, es dejarlo sin protección jurídica”, dijo, a la par que recordó que “la vivienda no es bien suntuario” sino que es “necesario”.

Para Penacca, es en este aspecto de la reforma donde “hay que a debatir”, y exigió “no dejar a la intemperie a un montón de inquilinos”. “Hoy la oposición va a intentar derogar la ley y dejar sin protección a muchísimos argentinos y argentinas”, se lamentó.

Por eso, hizo un llamado a los bloques opositores que no son JxC: “Esperamos que la oposición que no es Juntos por el Cambio puedan contemplar este planteo y no se sumen este juego que están usando esto en el marco de la campaña electoral”.

Ley de Alquileres: qué podrían modificar

Entre los elementos que Penacca destacó como posibles modificaciones de la normativa, enumeró:

Regular la falta de oferta de inmuebles destinados al alquiler, donde hay pocas opciones y con precios en dólares.

de inmuebles destinados al alquiler, donde hay pocas opciones y con precios en dólares. Propuestas impositivas para que los dueños vuelquen los inmuebles a los alquileres.

para que los dueños vuelquen los inmuebles a los alquileres. Regulación del alquiler temporario en dólares para que parte de las propiedades que se alquilan irregularmente se vuelquen al mercado formal .

en dólares para que parte de las propiedades que se alquilan irregularmente se vuelquen al . Pensar en aspectos que no están regulados y podrían ayudar a que haya mayor oferta, como ocurre en los alojamientos temporarios destinados al turismo.

Ley de Alquileres: el debate en el Congreso

Con el esquema actual, la oposición obtendría un ajustado quórum en Diputados para intentar modificar en el recinto la actual ley de Alquileres, pero con un final aún incierto.

El bloque de Unión por la Patria solo bajará al recinto si los opositores consiguen los 129 diputados para sesionar, y lo haría con el único objetivo de defender su dictamen de mayoría, que busca mantener el plazo de tres años de contrato y una actualización anual de los alquileres en base a un índice que combina salarios e inflación, tal como ocurre en la actualidad.

En tanto, las diferencias que aun persisten en el abanico opositor, entre quienes apuestan a derogar la ley (La Libertad Avanza), los que quieren modificar su propio dictamen de minoría (Juntos por el Cambio) para que las partes pacten la actualización de los alquileres sin ningún índice como referencia, y los que se oponen a esta modificación (Interbloque Federal y otras bancadas menores).