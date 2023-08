El secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, reclamó el pago de una suma fija urgente y la reapertura de las paritarias para paliar la fuerte caída del salario real por la inflación, que en los primeros siete meses del año trepó a 60,2 por ciento en los primeros siete meses de 2023.



En declaraciones a la AM750, el sindicalista aseguró que la suma fija, que podía anunciarse la semana que viene, es un reclamo constante de los trabajadores estatales. Hasta ahora, ese planteo siempre fue rechazado por el Gobierno, aunque ahora el Ministerio de Economía dio señales de que en los próximos días se podría anunciar la medida, aunque aún no se conocieron los detalles con el alcance de la medida, que podría precisar Sergio Massa en los próximos días.

“Perdimos toneladas de guita desde el Gobierno de Macri. Nosotros vemos una pérdida permanente. Hace falta la suma fija, hay que abrir las paritarias, tocar el Salario Mínimo, Vital y Móvil, dar un salvataje a las pymes y clubes de barrio”, apuntó el líder de ATE Capital.



Para Catalano, el Gobierno "no puede desconocer que los precios se dispararon”. “No estamos hablando de ir a comprar zapatillas, estamos hablando de ir a comprar comida, que es inaccesible”, se lamentó.

En este contexto, sentenció: “Eso no te permite como trabajador organizarte. La no intervención del Gobierno en todos los aspectos es preocupante”. “Veo que los anuncios que aparecen no nos dicen con claridad de qué manera salimos. La semana que viene habría un anuncio para una suma fija. ¿Por qué esperar a la semana que viene? Yo cada minuto pierdo salario”, reclamó.

De todos modos, aclaró que va a seguir militando por Massa, aunque exigió que “la suma fija aparezca y se abran las paritarias con urgencia”.

En tanto, con un duro tono, cuestionó al presidente Alberto Fernández y aseguró que hace falta que aparezca con urgencia a aclarar el rumbo. “Hay muchas ausencias. No solamente la de nuestro Presidente, que hace días no aparece. Me gustaría que aparezca, que diga algo, que pueda organizar a la gente en materia de una línea clara de a dónde vamos”, apuntó.

Y finalizó: “Creo que tiene una responsabilidad, no podemos esperar a ver qué dice Massa. La urgencia que tenemos es hoy. Alguien tiene que bajar esa línea de laburo”.