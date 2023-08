El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, se refirió este miércoles en AM750 a los robos organizados que tuvieron lugar en los últimos días en varios puntos del país y aseguró que "no hay ninguna duda de que hay una campaña de instigación orquestada" por parte de algunos sectores de la oposición.



Entrevistado por Víctor Hugo Morales, el mandatario municipal señaló que pudieron vincular a varias personas detenidas durante los robos en la ciudad con partidos de la oposición y añadió que “no tiene dudas” de que “hay una mente perversa” detrás de esta maniobra, que es “la política más espuria” que ha visto.

“Algunas reflexiones en voz alta. En principio, con la experiencia que se tiene, ¿cuántas veces se vio que alguien anuncie en las redes que va a cometer un ilícito? No es normal. Entonces, cuando alguien anuncia que va a hacer esto lo que quiere es generar ruido, más que un robo”, comenzó analizando Sujarchuk.



Y puso un ejemplo particular que ocurrió en Escobar y que muestra, según él, los hilos de la maniobra: "Lo curioso de este caso es que, en mi distrito, el fin de semana, antes de que se cometa este hecho, un carnicero salió a anunciar que lo estaban por saquear".

Tras ir al local con el sistema de prevención comunitaria, explicó Sujarchuk, el comerciante dijo que "escuchó por ahí" lo del robo, 24 horas antes de que comenzaran en Córdoba y Mendoza, y no quiso hacer la denuncia. Aunque sí dio de baja los videos en la red social TikTok donde advertía este hecho.

Sobre este caso, el intendente comentó: "Yo creo que se adelantó, porque cuando lo investigamos nos dimos cuenta de que era militante de otra fuerza política. De hecho, la madre de una de las niñas detenidas también es militante política. Entonces, yo con esto aporto a la Justicia la información para que investigue".

Y agregó: "No tengo duda, como ciudadano y como dirigente político, que no existe una posibilidad de que a la misma hora, en varios lugares, con el mismo modo, ocurra esto si no hay una mente perversa atrás que hace la política más espuria que he visto en mi vida".

"Anunciaron saqueos en todos lados a la vez. El modus operandi fue coordinado, porque los intentos, que no lograron tener éxito, fueron a la misma hora y perpetrados por niños. Cuando hablo de niños, hablo de que, de los seis detenidos, cuatro tienen 12, 14, 15 y 16 años. Las dos mayores tienen apenas más de 18 años", aseguró.

Y finalizó: “No hay ninguna duda de que hay una campaña de instigación orquestada y que algunos se pueden después sumar al voleo a tomar alguna tajada. Pero el objetivo es generar desorden. Ese desorden tiene una connotación completamente política. Vamos quién genera desorden para venderse como el candidato del orden".