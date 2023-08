Sembrar Memoria por la Vida. Con esa consigna, el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi), casa cultural y educativa de las Madres de Plaza de Mayo, se prepara para celebrar el Día de las Infancias. La cita será este sábado, a partir de las 15, en el predio ubicado en la ex Esma (Avenida del Libertador 8151). El objetivo: disfrutar en familia con juegos, talleres, conciertos musicales y feria de libros.



Chicos y chicas de todas las edades podrán participar de variedad de talleres como Las infancias sueñan con Zamba y Nina, de Pakapaka; Luthería Salvaje, de Hacelo Sonar; Juegos y piruetas, de Carpa Abierta y Ojo de indio, de Luna lanar tejidos. Además, habrá narración oral, teatro y circo con la participación especial de les Susurrantes Solidaries del ECuNHi y el grupo de alumnes de Carpa Abierta, programa que funciona desde 2015 en el espacio y mediante el cual se promueve la inclusión social de niñes a partir de los 6 años.

La invitación tendrá un cierre musical en el Auditorio, y en ese marco se presentarán Hacelo Sonar y Melocotón Pajarito. Y, como siempre, se suma una feria en la que se podrá acceder a ediciones de libros, instrumentos y objetos de autogestores culturales y artesanes. El evento es de entrada libre con bono solidario consciente (no excluyente). Y lo más importante: no se suspende por lluvia.

Melocotón Pajarito, uno de los cierres musicales.

“Pensamos el día de las infancias como una celebración, como un abrazo de música y poesía. Porque creemos en la necesidad de fortalecer la transmisión cultural desde la belleza y desde la palabra poética. Y nuestra propuesta es compartir un festival interdisciplinario donde habrá canciones, cuentos y juegos con toda la potencia y la belleza del arte tan necesaria para habitar este mundo”, sostiene Verónica Parodi, directora del ECuNHi.

Parodi será también protagonista de la jornada con el estreno del video de “Tamborilero”, canción de su autoría, que se presentará en el Microcine. Esta nueva producción artística fue grabada por los Tamborcitos del ECuNHi, dirigidos por Luciano Molina, la cantante Lula Parodi y la pianista y arregladora Emilia Parodi.

“`Tamborilero´ es parte de mi último trabajo poético musical que estará en mi próximo libro disco”, cuenta Parodi acerca de su proyecto con sonidos de candombe y que también “trae en su ritmo la fuerza de lo colectivo e invita a celebrar y a compartir”. El material podrá escucharse en Spotify y YouTube. Se trata de una iniciativa que involucró a gran parte de la familia, según comenta la autora. “Compartir con mis sobrinas Luciana Parodi como intérprete y Emilia Parodi en piano, arreglos y dirección musical y mi hijo Francisco Porto en la ilustración es una experiencia riquísima que me llena de orgullo. Las nuevas generaciones aportando su arte, su creatividad y su talento es algo que me emociona y me hace descubrir un mundo de posibilidades”.

En la misma línea del paradigma que hoy ya no habla de una niñez en singular, sino en plural, como una apuesta por la diversidad, otro de los propósitos del ECuNHi es la inclusión de las diferencias identitarias, sociales y culturales. “Me parece fundamental acompañar las diversas maneras de vivir la niñez. Las palabras que usamos para nombrarnos son la forma en que entendemos el mundo y nos reconocemos. El lenguaje muchas veces reproduce desigualdades, y en ese sentido es muy importante poder trabajar también desde la dimensión simbólica para transformar la realidad”, reflexiona al respecto Parodi, quien agrega: “Hay tantas infancias como niños, niñas y niñes hay en el mundo. Y ahí están puestas nuestras energías para que este sea un mundo mejor”.

La programación del ECuNHi viene recargada para lo que queda de 2023. Por primera vez, el clásico Festival María Elena Walsh se realizará en dos fechas. El sábado 9 de septiembre, se realizará en la Biblioteca Del otro lado del árbol, de La Plata, y el sábado 25 de noviembre en el ECuNHi. El sábado 9 de septiembre también se realizará en la casa otro clásico como la Peña de los abrazos, con los más destacados artistas del folclore local. Y más adelante, el sábado 30 de septiembre también tendrá lugar el Festival Hugo Midón con un homenaje por partida doble a Midón y al Maestro Carlos Gianni, junto con un equipo creativo integrado por Carlos March, Gabi Goldberg y Sergio Blostein. Además, continúa en el ECuNHi una amplia oferta de talleres abierta a la comunidad. Más información en www.ecunhi.com.ar