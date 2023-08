Los ahorristas minoristas compraron 518 millones de dólares en julio. Se trata de compras que fueron principalmente para gastos por viajes y otros consumos efectuados con tarjetas con proveedores no residentes (con un resultado neto de 319 millones de dólares) y para atesoramiento (con un neto de 171 millones por compras de billetes). Así lo informó el Banco Central a través de su informe de balance cambiario mensual. Se trata de un documento en el que se analizan los movimientos de divisas que entran y salen de la economía.

En el informe se mencionó que “el sector privado no financiero fue comprador neto de moneda extranjera por 186 millones de dólares en el mercado de cambios”. Dentro de ese grupo, el principal sector en términos de ventas netas, oleaginosas y cereales, que registró ingresos netos por 1583 millones, un 41 por ciento menos que en el mismo mes de 2022. Los menores ingresos netos por bienes del sector durante julio responden a los efectos de la sequía sobre el producto exportable.

En tanto, el sector real excluyendo oleaginosas y cereales fue comprador neto de divisas por un total de 1269 millones de dólares, exhibiendo una reducción interanual del 57 por ciento de sus compras, explicado fundamentalmente por el déficit de las cuentas Bienes y Servicios. Al mismo tiempo, el sector inversores institucionales y otros, tanto residentes como no residentes, efectuó ventas netas en el mes por 17 millones.

Siguiendo con el análisis del documento del Banco Central, la cuenta corriente cambiaria registró un déficit de 645 millones de dólares. Este resultado fue explicado por los saldos negativos de las cuentas ingreso primario y servicios por 1312 millones y 330 millones de dólares, respectivamente, parcialmente compensados por los superávits de las cuentas de bienes e ingreso secundario por 985 millones y 12 millones de dólares, respectivamente.

La cuenta financiera del sector privado no financiero tuvo un déficit de 948 millones de dólares en julio. Este resultado se explicó por los registros de las operaciones de canje por transferencias netas con el exterior por 430 millones (en gran parte explicados por el registro de la contrapartida de los ingresos en concepto de viajes y pasajes sin obligación de liquidación en el mercado de cambios). “También por las cancelaciones de saldos en moneda extranjera con entidades locales por el uso de tarjetas con proveedores no residentes por 270 millones (las cuales no conllevan una demanda neta de moneda extranjera en la cuenta financiera), y por la formación de activos externos por 196 millones, entre otros conceptos”, se indicó.

En el informe de la autoridad monetaria se hizo además un repaso de la situación internacional en matera macroeconómica. “La inflación en los países avanzados se ha mostrado persistente y los bancos centrales de aquellos países han continuado subiendo las tasas de interés y contrayendo la liquidez.”, se precisó. Para agregar que “esto, sumado a las turbulencias financieras iniciadas durante marzo, aumentaron los riesgos de recesión, sobre todo en economías avanzadas, lo cual impactó a la baja sobre los precios de materias primas que, en general, registran niveles previos al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania”.

A este panorama internacional, se le suma la sequía que se ha experimentado en el territorio nacional, la cual ha generado una gran merma de la cantidad y calidad del producto exportable que se esperaba para el año.

Se mencionó que “en este contexto se estableció mediante la aplicación del “Impuesto PAIS” a las importaciones de gran parte de bienes y servicios con alícuotas de 7,5 y 25,0 por ciento, respectivamente, habiendo excepciones. A su vez, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) elevó el anticipo de impuesto a las ganancias que se aplica a la adquisición de moneda extranjera para atesoramiento, quedando en 45 por ciento”. En la misma línea, y en pos de incentivar las exportaciones, "el Gobierno Nacional modificó el vigente Programa de Incremento Exportador, disponiendo un tipo de cambio de 340 pesos por cada dólar para las exportaciones de productos de las economías regionales", concluyó el Banco Central.