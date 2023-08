El Kremlin calificó este viernes de "mentira absoluta" los rumores que apuntan a que el gobierno ruso ordenó el asesinato del jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, presuntamente muerto en un accidente de avión el miércoles pasado, dos meses después de su rebelión armada.

"Mentira absoluta"



"Es una mentira absoluta; hay que abordar esta problemática basándose en los hechos", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al ser consultado por la prensa sobre la posible implicación del Kremlin en el hecho.



"Hay mucha especulación en torno al accidente de avión y la trágica muerte de los pasajeros, Yevgueni Prigozhin, y ya sabemos en qué sentido se especula en Occidente", agregó, en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias AFP.



Peskov indicó que todavía está en marcha la investigación y que los cuerpos están siendo sometidos a análisis de ADN para determinar su identidad. "Los resultados oficiales serán publicados en cuanto estén listos", señaló.

Caja negra

El equipo ruso que investiga la caída del avión indicó este viernes que ya encontraron la caja negra del aparato, que registra todas las operaciones de vuelo y los diálogos entre los pilotos.El presidente ruso,, había prometidoeste viernes una investigación "en su totalidad y hasta el final" sobre lo ocurrido, en lo que fue su primera declaración pública sobre el incidente.El mandatario comentó asimismo que el jefe del Comité de Investigación,, le informó que comenzaron las pesquisas sobre lo ocurrido el miércolessin que hubiera sobrevivientes.El fundador y dueño de la compañía militar privada figuraba en la lista de siete pasajeros que iban en el avión privado junto a tres miembros de la tripulación.y medios rusos citaron fuentes de Wagner no identificadas o cuentas de redes sociales vinculadas al grupo que afirmaron que Prigozhin, de 62 años, había muerto.

Disfraces y pasaportes

Prigozhin, que solía usar disfraces al viajar al exterior y tenía varios dobles y múltiples pasaportes,entre ellas una en 2019 en un accidente de avión en Congo, indicó el diario británico"Aún no hay pruebas definitivas de que Prigozhin estuviera a bordo y se sabe que adopta medidas de seguridad excepcionales. Sin embargo, es muy probable que efectivamente esté muerto", señaló este viernes el Ministerio de Defensa de Reino Unido en una actualización diaria de inteligencia.El Ministerio británico consideró que. Las autoridades británicas señalan que el carácter de Prigozhin, así como su "hiperactividad", su "excepcional audacia", su "afán de resultados" y la "brutalidad extrema" que impregnaba a los mercenarios que dirigía, son cualidades que es "poco probable" que se encuentren en su próximo sucesor, de acuerdo al comunicado de la cartera citado por la agencia de noticias Europa Press.A su vez, este vacío de liderazgo es aún mayor después de que se haya conocido que entre los pasajeros del avión siniestrado el pasado miércoles se encontraban otras dos figuras prominentes del grupo, como son el fundador y comandantey el jefe de logística,

Bielorrusia

Por su parte, el presidente de Bielorrusia,, dijo que no puede imaginarse que Putin sea responsable de la muerte del líder del grupo Wagner, dado que es una persona "prudente" y que, de ser un incidente intencionado, sería poco profesional.en sus primeras declaraciones ante la prensa sobre el presunto fallecimiento de Prigozhin.A la vez, señaló que el grupo paramilitar seguirá en su país, un aliado de Rusia, después de que surgieran dudas sobre el futuro de Wagner. "Wagner vivió, vive y vivirá en Bielorrusia", afirmó Lukashenko, citado por la agencia estatal Belta. "El núcleo (de Wagner) permanece aquí (...) Dentro de algunos días, todo el mundo estará aquí, hasta 10.000 personas", añadió, según la AFP., aunque indicó que esa retirada no estaría relacionada con lo ocurrido el miércoles pasado. "Poco a poco el número de mercenarios de Wagner que se encontraban en Bielorrusia está disminuyendo", señaló el portavoz de los servicios de Seguridad de Ucrania,, en declaraciones a la televisión ucraniana. El vocero añadió que la mayoría de los mercenarios fueron a Rusia "de vacaciones" y no volvieron a Bielorrusia, país que los recibió tras una fallida rebelión contra el Kremlin en junio pasado.A dos meses de ese motín,, como hacen los soldados del ejército regular. El decreto, publicado en la página web del Gobierno, los obliga a jurar "fidelidad" y "lealtad" a Rusia y a "cumplir estrictamente las órdenes de los comandantes y superiores".