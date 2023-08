El titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, Rubén García afirmó hoy que "la mayoría de los intendentes de Juntos por el Cambio (JxC) tratan a los trabajadores municipales como si fueran esclavos", luego que los jefes comunales de la oposición se negaran a pagar el bono de 60 mil pesos para los trabajadores estatales anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa.



"La mayoría de los municipios (que no van a pagar la suma fija) son de Juntos por el Cambio. Aquellos que dicen que no pueden pagar y le tienen que pedir plata al gobernador. La pregunta es por qué no pueden pagar", expresó García en diálogo con AM750.









"En la primera reunión de paritarias, cuando vamos a pedir aumento, saludamos con un buen día intendente y te contestan con un no tengo plata", señaló el jefe sindical de los Municipales bonaerenses, aunque destacó "excepciones" que "reconocen a los trabajadores como verdaderos protagonistas y les pagan como corresponde".

"Preguntaría a los intendentes que no pueden pagar, por qué. Porque un distrito pegado, que recauda lo mismo o menos y pueden pagarlo. Quiero pensar que el distrito que no puede pagar es porque administra mal o por temas ideológicos. La mayoría de los intendentes de JxC tratan a los trabajadores municipales como si fueran esclavos", sentenció.

"A nosotros nos consta que, muchos de esos intendentes que dicen que no pueden pagar, tienen miles de millones de pesos en plazos fijos", denunció.

El comunicado de los intendentes de Juntos por el Cambio

"Existe una imposibilidad de la gran mayoría de los gobiernos locales de dar cumplimiento a una medida de este tipo, sin afectar seriamente sus finanzas, en muchos casos, o directamente por carecer de dichos fondos en otros", advirtieron los jefes comunales del espacio opositor en un comunicado conjunto en el que manifestaron su "preocupación por la medida anunciada" el domingo por Massa para paliar los efectos de la devaluación registrada tras las PASO.

Y agregaron: "La actual coyuntura económica caracterizada por un incremento constante de las demandas que deben atender nuestros municipios, el incesante incremento en el costo de los bienes y servicios necesarios, tanto para garantizar la prestación de servicios esenciales como para dar continuidad a distintos programas de obras, nos encuentra en una situación de suma restricción financiera y falta de disponibilidad de recursos para llevar adelante una medida como la mencionada".

"Entendemos el efecto que busca este paliativo para atenuar la aceleración en el deterioro de los ingresos de las familias, producto de la devaluación reciente que agrava aún más este prolongado y creciente proceso inflacionario", dijeron luego.

No obstante, solicitaron que "se disponga de un fondo extraordinario que permita implementar la medida en cada uno de nuestros territorios sin desfinanciar a los municipios o alterar su funcionamiento en un momento donde es esencial que los mismos puedan mantener su capacidad de respuesta".