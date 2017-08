Ellos sí confían en la Argentina. Las electropoperas Las Bistecs hispanearán el Club Belle Epoque cordobés (9/9). Combo brit-bolichero: Midland le dejará caliente el touchpad de Niceto Club (16/9) a su compatriota Nightmares On Wax (19/9). Los jodacolombianos Bomba Estéreo harán sudar el Teatro Vorterix (26/9). Los punklemanes Die Toten Hosen agrandarán su mito en Mvseum (30/9). La cantaupopera mexicana Carla Morrison girará por Rosario (Pugliese), Córdoba (Club Paraguay), CABA (La Trastienda) y La Plata (Teatro Bar), del 28/9 al 1/10. Los alternipones One Ok Rock teñirán El Teatro de Flores (1/10). Los canadienses Anvil speedmetalizarán Uniclub (8/10). El boricua Noriel reggaetonará Mvseum (14/10). La norte-arty-mericana Laurie Anderson performeará en el Teatro Opera (19/10). Los yancristianos P.O.D. predicarán junto a Alien Ant Farm en Palermo Groove (19/10). Los bostonianos Dropkick Murphys colarán punk celta en Palermo Groove (31/10). Los californipunkies Bad Religion agitarán en El Teatro de Flores (7/11). Los italianos Rhapsody darán sinfonazos en Palermo Groove (11/1). Y los newrománticos Culture Club, de Boy George, pondrán ochentoso Obras (24/11). J.A.