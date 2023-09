En el Gobierno de la Ciudad tronó el escarmiento este jueves contra el ministro de Seguridad y Justicia, Eugenio Burzaco. En la sede de Parque Patricios lo acusan de no haber puesto la cara luego del crimen del arquitecto Mariano Barbieri, de 42 años, a quien apuñalaron para robarle el celular frente al Parque Tres de Febrero, en Palermo, una de las zonas más caras de Buenos Aires donde no hay, curiosamente, cámaras de vigilancia. El ministro no pudo ponerse al frente de la crisis en materia de inseguridad que desatan este tipo de robos seguidos de muerte –sobre todo en medio de la campaña electoral– porque, básicamente, está de viaje en Estados Unidos. Para su mala fortuna, 48 horas antes del hecho se filtró un video en redes sociales donde se lo ve, relajado, disfrutando de un partido de tenis del US Open desde una de las tribunas.

La ausencia del ministro y la filtración del video vacacional generaron ira en la jefatura de Gobierno porteña. De las explicaciones del hecho tuvieron que hacerse cargo funcionarios de segundas líneas y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, no tuvo a mano un pararayos, más bien lo contrario. “Cuando aparecen casos como este, que yo cuente que la estadística de Seguridad en la Ciudad está mejorando, no sirve de nada. El caso de hoy es el 100%”, tuvo que explicar. Lo mismo le sucedió a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien se limitó a decir que “vamos a mejorar la seguridad en todo el país para que esto no suceda más”, aunque omitió que Burzaco fue su mano derecha durante su paso por el ministerio de Seguridad de la Nación, hasta 2019.

Los reproches, puertas adentro, estuvieron igualmente a la orden del día. Burzaco recibió enseguida la orden del ministro coordinador, Felipe Miguel, de interrumpir su estadía en el país del norte y regresar de inmediato a la Argentina. Lo hará recién este viernes, pero no está claro que pueda dar una respuesta inmediata. De acuerdo a los últimos partes de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Número 36, a cargo de la investigación, la reconstrucción del crimen se complicó por la ausencia en la zona de cámaras de vigilancia. Un notero tuvo, además, más pericia que la propia policía, y halló la supuesta arma homicida.

Según confiaron desde su entorno, Burzaco está en Nueva York desde el fin de semana pasado, para una gira que “estaba programada desde hace mucho tiempo y que se fue postergando” por pedido de la jefatura de Gobierno “así no quedaba raro en medio de la campaña”, y que incluyó –aparentemente– reuniones con funcionarios de la OEA y el FBI. No hubo fotos de esas reuniones ni la gira fue comunicada por los vehículos informativos tradicionales del Gobierno porteño, tampoco en la cuenta de Twitter de Burzaco. Lo único que se conoce del viaje es el video en las tribunas del US OPEN, donde se lo ve con gorra y lentes de sol alentando al tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo. “Una vez terminada la agenda de ese día su sobrino lo invitó a ver el partido”, explicaron desde el ministerio.

Página/12 consultó detalles de esa agenda de trabajo, pero obtuvo como respuesta que “no se puede mostrar” porque "se está esperando la autorización de Estados Unidos de algunas personas, que pidieron reserva”. Por lo pronto, desde Parque Patricios trinan de bronca y lo esperan, mínimo, con el reproche de “un viaje totalmente innecesario” y debiendo enfrentar múltiples pedidos de renuncia del funcionario.

Desgobierno

“Alguien tiene que explicar qué hacía en un viaje por Estados Unidos un ministro de Seguridad que lleva cinco meses en el cargo y que en tres meses va a dejar su función”, le dijo a este medio el candidato de Unión por la Ciudad, Leandro Santoro, quien difundió el video de Burzaco a través de sus redes. “A esta altura ya no sorprende. Estamos ante un desgobierno en la Ciudad, sobre todo en materia de inseguridad”, sostuvo.

El candidato también señaló que en el barrio de Palermo “hay varias zonas liberadas, el propio mapa del delito de la Ciudad demuestra que es uno de los barrios con más robos”. Según los propios números oficiales de CABA, en 2021 –último año disponible, ya que el Ejecutivo todavía debe su informe de 2022– en ese barrio se registraron 3409 “hurtos totales”, muy por encima de los 1708 contabilizados, por caso, en Caballito, o los 738 de Constitución.

Un estudio reciente del Centro de Estudio Metropolitanos (CEM) remarca que los robos y hurtos se concentran repetidamente en las comunas 1, 3, 4, 7 y 14 (Palermo). “Esa continuidad demuestra que no existe la videovigilancia de la que pregonan el ministro y el jefe de gobierno, y el despilfarro de recursos, que por otra parte, aunque no lo mencionan, también afecta a Seguridad, que tiene sub ejecuciones”, sostuvo el director del CEM y legislador porteño Matías Barroetaveña.

Ante la ausencia de Burzaco, quedaron a cargo del hecho el jefe de la fuerza, Gabriel Berard, y el comisario general Miguel Fornaro. Berard está apuntado como uno de los responsables del encubrimiento del crimen por gatillo fácil del joven Lucas González. Durante los alegatos previos al fallo, los abogados de dos de los policías posteriormente condenados lo nombraron como uno de los principales interesados en que nada se investigara, dado que el día del asesinato de Lucas –el 17 de noviembre de 2021– la Policía de la Ciudad a su cargo festejaba un nuevo aniversario de su fundación. “Es una de las explicaciones todavía pendientes que tiene el Jefe de Gobierno, cómo es posible que la policía la siga manejando un personaje acusado de encubrir un asesinato”, remató Santoro.

Burzaco y la policía porteña

Burzaco llegó a conducir la Policía de la Ciudad luego de la renuncia de Marcelo D'Allesandro, quien primero se tomó una licencia y luego dejó el cargo en el ministerio de Seguridad tras la filtración de sus chats vinculados al escándalo de Lago Escondido. Entre la licencia de D'Allesandro y la confirmación de Burzaco, la Ciudad estuvo más de 60 días sin ministro de Seguridad, en plena campaña de Rodríguez Larreta como precandidato presidencial.

A fines de 2009 reemplazó en el mando de la entonces Policía Metropolitana a Osvaldo Chamorro (ex mano derecha de Jorge “Fino” Palacios). Antes había sido asesor de Seguridad del exgobernador de Neuquén, Jorge Sobish, durante el asesinato del docente Carlos Fuentealba. El CV represivo lo completó desde la Fundación PensAR, donde compartió oficinas con el ex agente del Batallón 601 de la última dictadura militar, Jorge Cirino. Su último cargo en la materia lo desempeñó entre 2015 y 2019 bajo el mando de Bullrich, como secretario de Seguridad de la Nación. Tuvo a su cargo el control de la Gendarmería durante la desaparición forzada de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel.

Burzaco ostenta un récord: haber conducido la fuerza de seguridad más letal que se recuerde, a decir de la titular de Correpi, María del Carmen Verdú. La Policía Metropolitana, que se fusionó en 2016 con la Federal para la Policía de la Ciudad, asesinó al menos a 25 personas en casos de gatillo fácil dentro del territorio porteño antes de su disolución, según un reporte del Mapa de la Policía.

Entre los hits de su primera etapa conduciendo una fuerza pública, se recuerdan la represión en el Hospital Borda, en 2012, y la desplegada junto a la Federal para el desalojo del Parque Indoamericano, en 2010, que dejó tres muertos por balas de plomo.

Burzaco también estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad durante la muerte de Facundo Molares, pocos días antes de las PASO, durante una protesta reprimida por esa fuerza. “Los violentos fueron los manifestantes que golpearon a la Policía”, dijo ese día.