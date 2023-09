Tras la muerte de Silvina Luna, quien a raíz de una intervención estética realizada por Aníbal Lotocki sufría de una insuficiencia renal e hipercalcemia, vuelven a aparecer en escena otros pacientes —algunos de ellos figuras de los medios— que se operaron con este cirujano y que lo denuciaron por mala praxis.

En 2021 Lotocki fue imputado por la muerte de Cristian Adolfo Zárate, un hombre de 50 años al que había atendido quirúrgicamente en su consultorio ese año.



En febrero del 2022, fue condenado a cuatro años de prisión por lesiones graves ocasionadas a cuatro mujeres —Gabriela Trenchi, Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa—, sin embargo está en libertad, ya que la pena aún no está firme.

Recién a medidados de julio pasado, Lotocki fue inhabilitado para ejercer la medicina hasta que su condena quede firme.

Uno por uno, los otros pacientes que denunciaron a Lotocki por mala praxis





Mariano Caprarola

El diseñador murió el 17 de agosto pasado, a los 48 años, producto de una insuficiencia renal. El ex panelista del programa de TV La Jaula de la moda se habría sometido a una cirugía estética en 2010 con Aníbal Lotocki.

"No puedo usar la palabra 'asesino', porque va a ser la Justicia quien dictamine si va preso o no", había dicho Caprarola que no denunció ante la Justicia a Lotocki por miedo. "Si lo cuento, me matan y termino en un zanjón", decía. Sí, denunció al cirujano en los medios.

Gabriela Trenchi

Gabriela Trenchi es otra de las pacientes que denunció a Aníbal Lotocki por supuesta mala praxis. En 2015 la empresaria textil se colocó tensores en los glúteos y años después comenzó a tener problemas de salud. "Vivo un calvario todos los días y tengo los riñones dañados", aseguró en una entrevista.

Gabriela Trenchi. Foto NA.

También contó que tinene "problemas en los huesos, que están descalcificados" a raíz de la intervención estética que se realizó.



Tras la muerte de Silvina Luna, este viernes Trenchi afirmó en declaraciones a radio La Red que ella "puede" ser "la próxima víctima" de la mala praxis practicada por el cirujano. "No se qué esperan para meterlo preso", dijo. Y calificó a Lotocki como "un asesino serial" que "hace lo que quiere con tu cuerpo sin pedir permiso".





Sobre las consecuencias que la intervención estética que se realizó en 2015 contó: "Mis días son días de mierda porque vivo con dolor. No tengo vida, él me la robó".





Fran Mariano

El ex participante del programa Cuestión de peso Fran Mariano es otro de los mediáticos que denunció a Lotocki. En junio de este año fue internado de urgencia en el Hospital Modelo de Caseros por la presunta malapraxis del cirujano.

Fran Mariano, imagen Instagram





En declaraciones televisivas afirmó que Lotocki "siempre se vendió como un cirujano plástico", pese a que no había realizado esa especialidad de la medicina. Y aseguró que Lotocki le hizo retoques estéticos sin su consentimiento: “Vos vas a hacerte un retoquecito en la nariz y salís con todo lo que él te quiere hacer".

Virginia Gallardo

La panelista de Socios del Espectáculo se operó en 2008 con Lotocki para levantarse los glúteos. “Me hace mal hablar de este tema. Es claro que no superamos esto. Todas entramos en alarma, horas hablando por teléfono con el médico. Llegar a este punto y volver a verlo en televisión es terrible”, dijo Gallardo.

Instagram Virginia Gallardo





“Pasé dos mediaciones. Siempre seguí mi vida adelante. Convivo con el dolor desde hace 15 años y él lo sabe", dijo sobre Lotocki.

Y agregó: "Que se haga cargo de lo que hizo y que reconozca. ¿Qué pasa con la Justicia?”.

Pamela Sosa

La mujer, de 38 años, fue pareja de Lotocki entre 2006 y 2014. En 2015, lo denunció por haberle ocasionado daños a su cuerpo, debido a los tratamientos estéticos. Las consecuencias, según Sosa, fueron granulomas y diabetes. Junto a Silvina Luna, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitaxis llevó al cirujano a la Justicia.

Stefanía Xipolitakis

La vedette denunció a Lotocki junto a Silvina Luna, Trenchi y Pamela Sosa. En una historia subida a su cuenta de Instagram afirmó que “cualquiera de todas las que pasamos por las manos de ese asesino nos puede pasar lo mismo" que a Luna porque tenemos una bomba en nuestro cuerpo”.



