“Con esta unidad vamos a ganar, para que Sergio Massa sea Presidente, Axel Kicillof siga transformando la provincia y nuestra querida ciudad vuelva a ser el orgullo de los platenses, con mejor calidad de vida, producción, trabajo y el invalorable aporte de la ciencia”. Con esas palabras, el candidato a intendente de Unión por la Patria en la ciudad de La Plata, Julio Alak, relanzó su campaña de cara al 22 de octubre durante un masivo plenario de la militancia que reunió a todos los espacios que participaron de las primarias del 13 de agosto.

De esa forma, el peronismo de la capital provincial ratificó la postura que había primado en la previa a las PASO en la que todos los sectores se habían comprometido a fortalecer la unidad luego de la competencia para definir las candidaturas del espacio. Además de Alak participaron del encuentro, el presidente del PJ, Ariel Archanco, la candidata a senadora provincial y actual titular del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout, y los candidatos de las PASO, Gastón Castagnetto, Luis Arias, Guillermo Escudero y Paula Lambertini. Alak también agradeció al dirigente radical Ricardo Jano y a Ricardo Alfonsín, que desde Madrid se comunicó para brindar su apoyo a la lista encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia.

"No permitamos que el municipio siga construyendo sin planificación y luego sufrimos las inundaciones", dijo el candidato en el Club Platense ubicado en la Calle 21, entre 51 y 53, de la capital y destacó la construcción de un "un peronismo que garantice la defensa de los derechos sociales y el rol del Estado en la economía”. “Nosotros no apostamos solamente a la red virtual porque tenemos la mejor red de militantes, por eso salgamos a convocar casa por casa a esos 200 mil vecinos que no fueron a votar”, dijo en su arenga a la militancia reunida en el lugar.

“Hemos consolidado la unidad de todas las fuerzas de Unión por la Patria para recuperar con Julio Alak la Municipalidad y garantizar el bienestar de todos y todas las platenses", dijo Archano al saludar la presencia de la militancia en reunida en la jornada del sábado.

En ese sentido, Saintout subrayó que el peronismo hizo "una de las mejores elecciones de la provincia y va a seguir creciendo porque sabe qué hay que hacer, y Julio, después de haber sido intendente 16 años, está poniendo la inteligencia y el corazón para un gobierno con todos y para todos”.

Castagneto, uno de los precandidato que enfrentó a Alak en las PASO aseguró que el actual ministro "siempre cuidó nuestra ciudad, el espacio público, por encima de unos pocos que garantizan el negocio y provocan la decadencia", en clara referencia al actual intendente del PRO, Julio Garro. "Tenemos enfrente a los responsables de la crisis del 2001, pero juntos vamos a lograr la victoria del pueblo”, agregó.

Escudero, por su parte, afirmó que el país, la provincia y la ciudad necesitan "un gobierno de puertas abiertas que resuelva las necesidades de la gente”; algo que fue ratificado por Arias, que advirtió sobre la necesidad de "construir el triunfo en la ciudad con Julio Alak, la gobernación con Axel y la presidencia con Massa” para evitar "la desintegración de la Patria".

Haciendo foco en la unidad, Lambertini indicó: “Pudimos expresar las diferencias y por eso hubo 5 listas. Hoy damos vuelta la hoja y en este tiempo difícil vamos a escuchar a los vecinos con un proyecto que será el motor de la transformación".