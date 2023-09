El joven de 29 años, detenido este lunes en el Barrio 31 de Retiro como principal sospechoso del crimen del ingeniero Mariano Barbieri, el miércoles pasado en los Bosques de Palermo, fue reconocido por un testigo en una rueda de presos como la persona que escapó del lugar del homicidio. Sin embargo, al ser indagado por la Justicia, el sospechoso negó haber cometido el hecho, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Isaías José Suárez, quien fue indagado esta tarde por la jueza Yamile Susana Bernan, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 8. Negó haber participado del crimen de Barbieri, de 42 años, y no aceptó responder preguntas, por lo que permanecerá detenido.

En tanto, resolvió liberar al otro detenido, un hombre de nacionalidad venezolana, que también había sido detenido en el marco de la investigación y quedó desvinculado del asesinato.

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Gustavo Coria, aseguró esta tarde que "las pruebas" presentadas ante la Justicia permiten tener la la "tranquilidad" de que el hombre detenido como acusado del crimen de Barbieri "es el responsable" del hecho, al tiempo que pidió que reciba una condena "ejemplar".



Un testigo clave y otro de identidad reservada

La indagatoria de Suárez se hizo después de ser sometido a una rueda de reconocimiento que dio resultado positivo por parte de un testigo clave, quien aseguró haber visto a la persona que escapaba de la escena del crimen, la noche del miércoles 30 de agosto pasado en el parque Tres de Febrero.



Fuentes judiciales indicaron que el sospechoso presenta dos excoriaciones lineales en el cuello que son recientes y otras en la mano y el brazo izquierdos que son más antiguas. "Sabemos que Barbieri se defendió y luchó con su agresor y pudo haberlo rasguñado. Habrá que ver si de los hisopados realizados debajo de sus uñas en la autopsia, quedó material genético que luego se pueda cotejar con el perfil de ADN del detenido", dijo a Télam una fuente judicial.

Por otro lado, los investigadores informaron sobre un testigo de identidad reservada quien aseguró que el sospechoso se habría jactado de haber apuñalado a la víctima para robarle su celular.

"Me mandé una cagada, uno se me paró de manos, se trabó y luchó", le habría dicho Suárez a este testigo en el Barrio 31, donde se cree que pasó el fin de semana último, ya que con la lluvia no pudo salir a recolectar cartones.

Este testigo también habría dado información sobre la ropa que usaba el acusado, y que coinciden con las que se ven en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona del crimen.



Pero además, en el carro que utilizaba Suárez se halló una gorra tipo trucker y una bufanda similares a las usadas por el sospechoso filmado en el parque, ambas prendas con manchas de sangre que serán analizadas para establecer coinciden con la de la víctima.





Un sospechoso con cuatro condenas

Según la información, Isaías Suárez estuvo detenido 14 veces -en todos los casos relacionados a robos y hurtos, algunos a mano armada- y cuenta con cuatro condenas desde 2012. Se trata de una persona en situación de calle que quedó imputado por el homicidio del ingeniero.



Según los investigadores, la última vez que estuvo preso fue entre julio del 2022 y diciembre pasado, cuando recuperó su libertad.



Una de las sentencias fue dictada en marzo de 2022, cuando le dieron siete meses de prisión de cumplimiento efectivo como autor de un caso de “tentativa de robo” y en el mismo fallo fue declarado "reincidente".

Quedó nuevamente detenido en el marco de una causa por lesiones y fue alojado en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz, donde permaneció hasta el 13 de junio pasado cuando el juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 31 porteño le otorgó la libertad.



En tanto, en junio pasado quedó firme el procesamiento del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 3 de Morón por el delito de "daño agravado".

Suárez tenía como último domicilio fijo la localidad de Gran Bourg, en el partido de Malvinas Argentinas, sin embargo, se estableció en los últimos tiempos "rancheaba" con grupos de cartoneros en los alrededores del Barrio Mugica, donde fue detenido.



Cómo fue el asesinato de Mariano Barbieri

A las 22.45 del miércoles pasado, Barbieri, de 42 años, fue asaltado dentro del parque Tres de Febrero, cerca del Jardín Japonés. El ladrón, que quería robarle el celular, le asestó una puñalada en el pecho y huyó. La víctima alcanzó a pedir ayuda en una heladería de la zona, pero murió poco después en el Hospital Fernández. Aún no hay detenidos por la muerte del ingeniero civil.

Según la autopsia, el ingeniero murió de una sola puñalada que ingresó entre seis y siete centímetros en el tórax y le afectó el corazón.

De acuerdo con las imágenes de una cámara de seguridad instalada en la intersección de Avenida Del Libertador y Lafinur, el hombre ingresó al comercio y se acercó al mostrador para pedir ayuda. Segundos después se desplomó sobre el suelo. Un cliente intentó asistirlo mientras los empleados del lugar llamaban al 911 para dar aviso de la situación.



Testigos que vieron la situación relataron que, antes de morir, Barbieri repetía: "No me quiero morir". Según indicaron, estaba consciente de la situación e incluso llegó a contarle a la policía lo que le había ocurrido.

Maricel, viuda de Barbieri y madre de su bebé de tres meses, contó que el ingeniero había ido al parque para meditar. “Estoy entrando al parque para hacer una meditación de la luna llena”, contó que le dijo en un audio enviado a una amiga de él minutos antes del ataque. Se cree que el mismo fue "por sorpresa".



“Hubo una pelea cuerpo a cuerpo, breve, donde pidió ayuda. Esto hace creer que se defendió al menos”, explicó un testigo.

