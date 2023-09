Familiares del ingeniero Mariano Barbieri, el hombre asesinado de una puñalada en los bosques de Palermo, convocaron a una concentración para este viernes 8 de septiembre a las 20.00 en Avenida del Libertador y Lafinur, la esquina donde la víctima "dio sus últimos pasos".

Fernando Barbieri, hermano de Mariano, invitó al pueblo argentino a que "salga a reclamar en la puerta de su casa, desde su balcón o en una plaza" para pedir justicia. La marcha fue convocada bajo la consigna "No nos queremos morir".

Respecto al ataque que sufrió su hermano, Fernando comentó: "No sé cómo hizo para caminar esos 100 o 200 metros acuchillado, porque es una locura lo que caminó". En el mismo sentido, lamentó "que una persona no puede salir a un parque" y recordó que su hermano "estaba yendo al Planetario (...) a meditar, y no llegó, quedó a mitad de camino".

Imagen: @barbieri_mariano

También mencionó a Luca, su sobrino de dos meses, a quien va a cuidar "como padrino" y prometió "tomar el rol de papá que quedó vació". "Unidos en familia vamos a salir adelante y recordar a Mariano", completó.



Por último, Fernando relató que Eduardo Coria, el nuevo Ministro de Justicia y Seguridad porteño, se comunicó con su familia este lunes y le informó de las detenciones de los dos sospechosos por el asesinato del ingeniero civil.



Cómo fue el asesinato de Mariano Barbieri

El crimen del ingeniero Mariano Barbieri ocurrió cerca de las 22.45 del miércoles 30 de agosto, cuando el hombre de 42 años caminaba por los alrededores del parque Tres de Febrero, cerca del Jardín Japonés. Mariano fue abordado por dos personas que intentaron robarle y finalmente le dieron una puñalada en el pecho que lo dejó malherido.

Tras el ataque, las cámaras de seguridad de una heladería ubicada en la esquina de Avenida del Libertador y Lafinur grabaron el ingreso de Mariano al local. En las imágenes, se ve al hombre caminar con dificultad, con una mano en remera, sobre el abdomen, mientras pide ayuda.

"No me quiero morir", le dijo a los empleados y clientes. Mariano se recostó en el suelo hasta que llegó la ambulancia del SAME que lo trasladó al Hospital Fernández. Sin embargo, por la gravedad de la herida no pudo ser reanimado y falleció.

Seguir leyendo: