Mariano Barbieri, el ingeniero civil de 42 años asesinado el miércoles por la noche en un asalto en los bosques del barrio porteño de Palermo, murió de una sola puñalada que ingresó entre seis y siete centímetros en el tórax y le afectó el corazón, según el informe de la autopsia.

Los resultados de la necropsia que se realizó este jueves en la morgue judicial del Cuerpo Médico Forence del Poder Judicial de la Nación, a cargo de la médica legista Cristina Bustos, indicaron al fiscal de la causa, Marcelo Munilla Lacasa, que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio producto de una "hemorragia interna", provocada por una "lesión de arma blanca en el tórax".

Mariano Barbieri sufrió un paro cardiorrespiratorio tras el ataque en Palermo. (Foto: Télam)

Según las fuentes, el informe detalla que esa puñalada tiene "entre seis y siete centímetros de profundidad" y que afectó "la pleura, el pericardio y la aurícula derecha" del corazón de la víctima.

El crimen de Mariano Barbieri

A las 22.45 del miércoles pasado, Mariano Barbieri, de 42 años, fue asaltado dentro del Parque Tres de Febrero, cerca del Jardín Japonés. El ladrón, que quería robarle el celular, le asestó una puñalada en el corazón y huyó. La víctima alcanzó a pedir ayuda en una heladería de la zona, pero murió poco después en el Hospital Fernández. Aún no hay detenidos por la muerte del ingeniero civil.

De acuerdo con las imágenes de una cámara de seguridad instalada en la intersección de Avenida Del Libertador y Lafinur, el hombre ingresó al comercio y se acercó al mostrador para pedir ayuda. Segundos después se desplomó sobre el suelo. Un cliente intentó asistirlo mientras los empleados del lugar llamaban al 911 para dar aviso de la situación.



Testigos que vieron la situación relataron que, antes de morir, Barbieri repetía: "No me quiero morir". Según indicaron, estaba consciente de la situación e incluso llegó a contarle a la policía lo que le había ocurrido.



Por la mañana del jueves, la División Investigaciones de la Comuna 14 y los peritos de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad hicieron un rastrillaje en la zona sin resultados positivos.

Un periodista de C5N halló el arma punzante con la que habrían atacado a Mariano Barbieri. (Foto: Télam)

Luego, un periodista del canal de noticias C5N que ese mismo día se encontraba recorriendo un parque cercano al lugar del crimen de Barbieri encontró un cuchillo con restos de sangre y dos prendas de vestir que podrían pertenecer al agresor.

"Es una plaza muy grande y en la oscuridad no se ve, no había luz. Se rastrilló, pero estaba oscuro", se excusó el comisario Jorge Muñoz, de la Comisaría Vecinal 14C de Palermo.



Zona liberada

En diálogo con AM750, vecinos de la zona denunciaron que la zona está liberada por la policía para que los ladrones pueden actuar sin ninguna consecuencia. “Se nota la ausencia de patrulleros. No hace mucho, hace unos meses, hubo el tema de una chica policía que le rompieron la cabeza. Desde ese entonces es nota la ausencia”, aseguraron.

En tanto, aseguró que los días más peligrosos son los fines de semana. “Se nota que hay muchas personas que son muy oportunistas y salen a robar. Pero la ausencia de policías y patrulleros se nota”, añadió.

La investigación que aún no tiene culpables

El Comisario Superintendente de la Policía de la Ciudad, Miguel Ángel Fornaro, informó en conferencia de prensa que recibieron una llamada al 911 por una agresión en la intersección de Berro y Casares.

"El denunciante relató que era solo un agresor”, expresó el Comisario y aclaró que hay una distancia considerable de más de 150 metros entre el lugar donde la víctima solicitó ayuda y la ubicación que el testigo mencionó como el sitio del ataque.

Mariano Barbieri acababa de convertirse en padre primerizo. (Foto: NA)

Al cuestionársele sobre la descripción que el testigo pudo haber proporcionado acerca del agresor, Fornaro respondió: "El testigo proporcionó detalles, pero debido a consideraciones de carácter legal y de investigación, no puedo compartirlos en este momento. Sin embargo, puedo confirmar que se describió al individuo y también se proporcionó información sobre su modo de desplazamiento".

En este contexto, Fornaro aseguró que se están llevando a cabo diversas acciones para arrojar luz sobre el caso, incluida la revisión de las imágenes de seguridad. Esto abarca no solo las cámaras ubicadas en el parque, donde presumiblemente el delincuente pudo haber escapado, sino también las cámaras circundantes que podrían proporcionar pistas sobre su ruta de fuga.

Quién era Mariano Barbieri

Mariano estaba en pareja con Melina Honley. Se habían conocido a principios del 2021 y el 12 de junio pasado se convirtieron en papás de Luca, su primer hijo.

En marzo de 2011, se había recibido como Ingeniero Civil en la UBA. Se desempeñó varios años en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), donde fue director de obra, y también trabajaba de forma independiente. Se consideraba así mismo como un emprendedor.

Barbieri era también activo militante libertario. En su cuenta de Facebook usaba como foto de portada una imagen de la bandera que simboliza a La Libertad Avanza, con la leyenda "Don't tread on me" (No me pises).



(Foto: Redes Sociales)

En las PASO 2023 fue fiscal para La Libertad Avanza. "Cuidando los votos libertarios", publicó el 13 de agosto. Y acompañó el tuit con una foto en la que se ve que exhibe su credencial de fiscal general de la fuerza política que conduce Javier Milei.



Mariano, además, practicaba handball en el club Sociedad Alemana de Gimnasia de Los Polvorines y, ocasionalmente remo. La institución publicó este jueves un mensaje de condolencias para su familia y pidió que "se encuentre a los responsables de este asesinato".