Andrea Hart es directora del área de colecciones especiales del Natural History Museum, institución londinense donde Ann Datta, zoóloga, trabajó como bibliotecaria durante mucho tiempo. Allí se conocieron estas expertas en historia natural, que han unido fuerzas para llevar adelante una aventura editorial con intención reivindicadora: dar a conocer la labor de Elizabeth Gould (1804-1841), notable ilustradora y litógrafa científica que, en sus días, se especializó en pájaros. La carrera artística de esta dama estuvo íntimamente ligada al trabajo de su marido, el reconocido ornitólogo inglés John Gould, con quien se embarcó en una serie de ambiciosos proyectos para documentar e ilustrar las aves del mundo; incluido un viaje a Australia, dicho sea de paso, donde estudiaron y registraron aún más criaturas plumíferas.

“Elizabeth desempeñó un papel crucial en las fastuosas publicaciones de su esposo, creando ilustraciones precisas, bellamente detalladas e históricamente significativas de más de seiscientas especies, muchas nuevas para la ciencia, que no habían sido previamente documentadas. Y, sin embargo, su papel no siempre fue plenamente acreditado. Peor aún: tras su repentina muerte a los 37 años, sus esfuerzos quedaron prácticamente olvidados”, manifiestan Hart y Datta, autoras de Birds of the World: The Art of Elizabeth Gould, flamante volumen que lanzará la editorial Prestel Publishing los primeros días de noviembre en UK. Un tributo, en resumidas cuentas, que abre con la biografía de esta ilustradora, para luego presentar láminas a todo color de algunas de las aves que pintó en vida, de distintas partes del mundo: Europa, América del Sur y Central, África, Asia y Oceanía.

Más de 220 obras suyas han migrado de las arcas del Natural History Museum al citado libro; algunas, inéditas: desde buitres a periquitos, desde zordalas a cacatúas. A los fines, dicho está, de honrar el legado poco conocido de la mentada Elizabeth, que tempranamente mostró habilidad para el dibujo y las acuarelas, perfeccionando su técnica y estilo una vez casada para capturar el carácter único de cantidad de animalitos y potenciar así el laburo de su John, su esposo.