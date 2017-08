Echan freestyle en jornadas lesbo-trans-feministas, en aquelarres artivistas, en festivales por la diversidad; regalan sus rimas en encuentros de musas, en proyecciones autogestivasde cine-debate, en reuniones político-culturales de diversos puntos de México. Con letra y música como armas, con el arte urbano como aliado, se plantan desde 2009 frente a la impunidad, a la injusticia, frente “a los ciegos, sordos y mudos que se multiplican cada vez más”; y lo hacen en la una de las ciudades más violentas del mundo: Ciudad Juárez, “donde el miedo te encierra en tu casa, debajo de la cama”. Ciudad Juárez, a orillas del río Bravo, ese sitioque la antropóloga Rita Segato describiese como “un lugar emblemático del sufrimiento de las mujeres, donde -más que en cualquier otro lugar- se vuelve real el lema ‘cuerpo de mujer: peligro de muerte’”. Pues allí, más que en cualquier otro lugar, fuerte suenan y resuenan las canciones de Batallones Femeninos, agrupación mexicana que hace del rap combativo, fulminante despierta-conciencias.

“Batallones Femeninos es una colectiva de mujeres que, utilizando el hip hop y la palabra como herramientas, hacemos denuncia de la violencia de género y del feminicidio en el país, apoyando diversos movimientos sociales”, define la MC Polyester Kat, integrante de un grupo que ve en la música, una herramienta vital para el empoderamiento. “Mi fusil es la cultura, mi fuerza es la canción, edifico evolución”, entonan en una de sus varias canciones.Canciones que apuntan contra el acoso callejero, los machos prepotentes, la discriminación, la sumisión. Abogando, claro, por la autodeterminación de mujeres guerreras, y libres.

“Somos semillas que rompen el concreto y brotan”, cantan en “Sin miedo”. “Ni sumisa ni devota: mujer, te quiero libre, linda y loca”, arengan en “Libre, linda y loca”. Mientras en “Hermanas de sangre” -track por el que les han llegado a desconectar los micrófonos en concierto-, se despachan: “Yo menstruo 4 días al mes, y tú eres un idiota todo el año”. “Es nuestro modo de responder cuando un güey te dice: ‘Ay, es que te pones bien pendeja en tus días’”, aclara la MC Luna Negra, que junto a otras referentes como Obeja Negra, Lady Liz, Kiara, Murder, Bawa, Dilema, Candy, Xirena, Xibakbal yYazz conforman este proyecto que se originó 8 años atrás, en la mentadaciudad de frontera, y desde entonces fue sumando artivistas de otros puntos cardinales (Ciudad de México, Querétaro, Tepic, etcétera).

Reivindicando sus vidas, sus voces, sus cuerpos, la colaboración iniciática que cimentó las basesdel grupo fue “Dulce Tormento”, tema donde las MCs fundadoras -Dilema, Siniestra, Lady Liz y Obeja Negra- rapeaban: “Les pediré imaginar por un momento / derretirse al sol, cubiertos por la arena del desierto / Escucha atento: / es la frontera, donde la vida pasa, gira, a nadie espera / Tiros de gracia y en la sien, característica confiable / No les daré el placer de saborear del cálido sabor del sable / Culpables, todos aquellos responsables del consumo humano / A mi alrededor matan más gente que a marranos / Escuchame, ¡vengo furiosa! / Grito libertador escrito en verso, no en prosa / La vida no es color de rosa”.

“El rap es un arma muy poderosa”, destaca Señora de Xibalba, otra de las creativas muchachas, y en charla con la web Animal Político, ofrece razones: “Con el micrófono tú como mujer tienes el poder de que todos te escuchen. El poder de expresar las problemáticas por las que pasan nuestras hermanas, mamás, tías, sobrinas, hijas. Nosotras creemos que hay que combatir la violencia y el machismo, y nuestra manera de hacerlo es rapeando, rimando, gritando y cantando”.Más aún en una escena dominada por varones, que en más de una ocasión les han increpado que se regresen a la cocina (sic), o incluso les han asestado un cabezazo por sus líricas desafiantes… De allí que Xibalba resalte:”No es cierto que el hip hop es una comunidad. Es una elite. Y si ellos aceptan tu música, entonces estás dentro. Pero si no la aceptan, estás fuera. Todo esto ya no nos interesa. Si ellos nos escuchan o no, si nos invitan o no a sus eventos, nos da igual. Porque, les guste o no, vamos a seguir haciendo nuestro rap”.

“La necesidad de estar juntas es grande. Caminemos de la mano”, destaca Luna Negra, y expresa un deseo compartido: “Ojalá que nuestro trabajo sea un aliciente para otras morras de cualquier parte del mundo también se unan. Hagamos muchos festivales en muchos lugares, e invitémonos las unas a las otras”.

“Batallones femeninos, sin zapato de tacón / Bailamos y rimamos al ritmo de otro son / En otras cosas hemos encontrado la inspiración / Esta es la unión”, abre el primer track de Viva nos queremos, el álbum de 10 temas que comparten en forma gratuita y online -por caso, vía YouTube-, y continúa con otras indóciles frases del tipo: “Yo nunca estoy de moda ni aparezco en escaparate. Yo no soy mercancía ni cosa que esté de remate”. “Para dar testimonio de la situación de la mujer en Ciudad Juárez y México, tanto nuestra lírica como nuestro trabajo visual denuncia las condiciones socioculturales que, a nuestra manera de ver, propician la violencia de género. Por eso, BF busca detonar el empoderamiento de la mujer ensus relaciones emocionales, económicas y laborales”, anotan en su presentación de Facebook.Pues, parafraseando el track “Aquelarre”, al ritmo de este flow, que no paren estas letras...