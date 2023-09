Consumado el triunfo 1-0 ante Ecuador en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, el seleccionado argentino dirigido por Lionel Scaloni regresó este viernes a los entrenamientos a puertas cerradas, con los futbolistas que no sumaron minutos el último jueves en el Monumental.

Esto significa que el resto sólo hizo tareas regenerativas. En este lote de jugadores figura Lionel Messi, el autor del gol de la victoria, que permanece en el predio de Ezeiza, aunque acusa cansancio acumulado por el trajín de partidos, dado que tuvo 12 en 48 días. En estas horas se decidirá si viaja a Bolivia o directamente vuelve a Miami.

Si bien el equipo que Scaloni pare en La Paz seguramente presente al menos un cambio por línea, todas las miradas están puestas sobre la presencia o no del capitán argentino en el partido ante el conjunto del Altiplano.

Con respecto a su reemplazo ante los ecuatorianos, el propio Messi señaló: "Se fue dando, estaba un poco cansado. Se dio así y seguramente no sea la última vez que salga durante los partidos. Pero me sentí muy bien, aunque fue muy difícil de jugar".



El astro rosarino pidió salir ante Ecuador cuando faltaban unos minutos para el cierre del partido (fue reemplazado por Exequiel Palacios) y, si bien no presenta una lesión, lo cierto es que podría no estar en los 3.650 metros de altura de La Paz.



"No sé qué tiene Lionel. Me pidió el cambio, no fue que yo decidí sacarlo. Veremos cuando le hagan estudios si está para viajar a Bolivia", aclaró Scaloni en la conferencia de prensa post-partido y extendiendo un interrogante que transitó toda la semana, respecto de la presencia el martes próximo del capitán argentino.



"Allá van a jugar los que mejor estén. Es inútil ponerse a hablar de la altura. Iremos con lo mejor que esté disponible y listo", advirtió el seleccionador nacional, y remarcó que "en cada partido siempre van a estar los mejores y los que se ausenten, será por lesiones, porque acá no hay tiempo de probar. Los jugadores jóvenes que están con nosotros jugarán cuando les toque, pero tenemos una buena base con la Sub-23 de Javier Mascherano".

Lo cierto es que el cansancio después de un mes con un partido cada cuatro días y mucho kilometraje recorrido podría derivar en que Messi descanse ante Bolivia, a sabiendas de que las Eliminatorias son largas y recién empiezan. De todas maneras, la presencia de la nueva figura del Inter Miami en el Hernando Siles aún no fue descartada.



La novedad es que Angel Di María se perfila para volver al once titular. Además, el entrenador probará a Lisandro Martínez, quien se resintió de aquella lesión en el quinto metatarsiano que lo obligó a pasar por el quirófano sobre el final de la última temporada.



Este sábado, el plantel tendrá un día libre para descansar, mientras que el domingo volverá a las prácticas por la mañana. Luego, Scaloni hablará en conferencia de prensa y la delegación partirá rumbo a La Paz.



Lo que dijo Messi

"Sabíamos que iba a ser difícil por lo que son las Eliminatorias, porque son partidos muy igualados y porque jugamos contra una gran selección. Son fuertes físicamente y tienen claro lo que hacen. Cada partido tenemos que dar el cien para sacarlo adelante", expresó Messi después de la victoria ante Ecuador.

Además se mostró contento por haber igualado al delantero uruguayo Luis Suárez como el máximo goleador de la historia de la clasificación sudamericana: "Es un placer estar ahí los dos, con lo que significan las Eliminatorias para nosotros. Es algo muy lindo".

"Hace poquito que fuimos campeones del mundo y parece que pasó hace un montón. Así es esto, hay que pensar en lo que viene siempre y seguir compitiendo. Volver a clasificar al Mundial y ser conscientes de que disfrutamos muchísimo todo esto, pero lo otro ya pasó y ahora hay que mirar para adelante", continuó el rosarino.



En esa línea, manifestó: "Creo que quedó demostrado que este grupo no se va a relajar más allá de lo que logró. Sabemos que si bajamos un poquito, nos pasan por arriba. Tenemos que estar como hasta ahora, con los pies en la tierra y peleando cada partido".

"A la Argentina todos le quieren ganar siempre y ahora que somos los campeones del mundo, aún más. La exigencia en cada fecha es la máxima", concluyó la Pulga.