Javier Milei se encuentra en los Estados Unidos. Nadie de su entorno confirmó los motivos del viaje. Por un lado se dice que fue por cuestiones personales. Otra versión señala que tiene una intensa agenda de reuniones con una serie de fondos buitres o de inversión. Las reuniones que trascendieron serían con representantes de Allianz SE, BlackRock, FMR, Capital Group, UBS, Credit Agricole Group, Vanguard Group, NN Group, Intesa Sanpaolo, Global Evolution, Ashmore Group, TCW Group, entre otros. Los trascendidos indican que lo que pretende es explicar los principales ejes de lo que podría ser un gobierno del candidato de ultra derecha.

El viaje de Milei se produjo luego de concederle una entrevista al periodista norteamericano ultraderechista Tucker Carlson, que publicó un tuit tras realizar el reportaje: “Javier Milei en Buenos Aires. Enemigo del Washington Post y probablemente el próximo presidente de Argentina”, escribio debajo de una foto donde se los ve a ambos. El posteo obtuvo varios comentarios. Tal vez el más llamativos de todos fue el del mismísimo propietario de X o Twitter, Elon Musk que escribió desde su cuenta personal: “Would be quite a change”, o “Sería un gran cambio”. Milei y su aspiración presidencial congregó la atención de los fondos de inversión.