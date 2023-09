El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, no tiene ninguna lesión muscular, según el diagnóstico de los estudios médicos que se realizó este sábado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, tras haber sido sustituido el pasado jueves en la victoria ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas.

Los resultados de sus exámenes descartaron que el astro rosarino hubiese sufrido una lesión, lo que alimenta las esperanzas de los hinchas de la Albiceleste de que juegue el próximo martes en Bolivia, en el Estadio Hernando Siles de La Paz, por la fecha 2. Aunque cabe la posibilidad de que asista como suplente.

La razón por la que el rosarino podría no ser de la partida en la altura de La Paz se debe al desgaste que viene acumulando desde su llegada al Inter Miami entre partidos y viajes, sumado al cansancio del vuelo a Buenos Aires y el esfuerzo ante Ecuador el pasado jueves.



El plantel que dirige Lionel Scaloni tuvo este sábado un día libre para descansar, mientras que el domingo volverá a las prácticas por la mañana. Más tarde, el DT campeón del mundo hablará en conferencia de prensa y la delegación partirá rumbo a La Paz.

Por qué Messi pidió la suplencia durante el partido ante Ecuador

Con respecto a su reemplazo ante los ecuatorianos, el propio Messi señaló esta semana: "Se fue dando, estaba un poco cansado. Se dio así y seguramente no sea la última vez que salga durante los partidos. Pero me sentí muy bien, aunque fue muy difícil de jugar".



La actual estrella del Inter Miami pidió salir ante Ecuador cuando faltaban unos minutos para el cierre del partido (fue reemplazado por Exequiel Palacios) y, si bien no presenta una lesión, lo cierto es que podría no estar en los 3.650 metros de altura de La Paz.



"No sé qué tiene Lionel. Me pidió el cambio, no fue que yo decidí sacarlo", explicó por entonces Lionel Scaloni.

"Allá van a jugar los que mejor estén. Es inútil ponerse a hablar de la altura. Iremos con lo mejor que esté disponible y listo", advirtió el seleccionador nacional, y remarcó que "en cada partido siempre van a estar los mejores y los que se ausenten, será por lesiones, porque acá no hay tiempo de probar. Los jugadores jóvenes que están con nosotros jugarán cuando les toque, pero tenemos una buena base con la Sub-23 de Javier Mascherano".