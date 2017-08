En medio de versiones que daban cuenta de un posible fin de ciclo, el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, ratificó la continuidad del entrenador Diego Aguirre, pero advirtió que el presente del equipo se piensa “partido a partido”. De esta manera, el encuentro del domingo frente a Racing en el Nuevo Gasómetro será una prueba de fuego para el uruguayo, quien afirmó: “Tocamos fondo, pero es un punto de partida para cosas buenas que creo que van a venir”. Los futbolistas del plantel le dieron todo su apoyo al técnico y eso fue clave para tener también el visto bueno de la dirigencia. El vice Marcelo Tinelli evitó participar de la conferencia de prensa y lanzó un escueto “el domingo hablamos”, en respuesta a la pregunta de qué pasaba si el equipo perdía en casa en su debut en la Superliga.

La eliminación en los 16avos de final de la Copa Argentina ante Deportivo Morón, de la Primera B Nacional, provocó un tembladeral en Boedo, a tal punto que la permanencia de Aguirre al frente del plantel de San Lorenzo llegó a pender de un hilo. Hasta que el titular del club zanjó la cuestión y confirmó que el técnico seguía. “Plazos no pusimos, porque no corresponde y no es bueno. Tenemos un partido importante ante un rival durísimo como Racing. Hay un trabajo de cinco años que nos respalda, hemos pasado por situaciones difíciles y las hemos solucionado”, destacó Lammens, quien primero se reunió junto a Tinelli con los referentes y después con Aguirre.

“Si bien entendemos que se están haciendo bien las cosas, los resultados y el rendimiento preocupan mucho. Creemos que perder con Morón menoscaba el prestigio de San Lorenzo, no hay que ser hipócritas. Debemos ser sinceros y crudos. Necesitamos mejorar rápido porque los tiempos nos apremian”, añadió Lammens, consciente de que, tras enfrentar a Racing, San Lorenzo tendrá el primero de sus partidos con Lanús por los cuartos de final de la Copa Libertadores, el “gran objetivo de todos” en el club.

En este punto, el delantero Nicolás Blandi aseguró que no existe ningún conflicto con el técnico. “No hay nada detrás. Estamos todos alineados. El compromiso que tenemos por delante es total”, afirmó el capitán del Ciclón.

El propio Aguirre, muy tranquilo tras el apoyo de sus futbolistas, señaló: “Para que las cosas funcionen tiene que haber una misma sintonía entre todos; y acá la hay, más allá de esta tormenta, que fue inesperada”. Con Ezequiel Cerutti ya recuperado de una sobrecarga muscular, el plantel se entrenó en el Bajo Flores con vistas al encuentro del domingo ante Racing.

El técnico uruguayo comenzó a ser cuestionado en su cargo a partir del domingo pasado, cuando el equipo de Boedo quedó eliminado de la Copa Argentina, al perder 1-0 ante Morón, en un partido jugado en el estadio de Lanús.