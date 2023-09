La selección argentina sigue marcando historia y esta vez goleó en la temida altura de La Paz, en el estadio Hernando Siles, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Como si ese fantasma no existiera, el equipo de Lionel Scaloni jugó un muy buen primer tiempo en el que terminó con un parcial de 2-0 con goles de Enzo Fernández y Nicolás Tagliafico. Y cuando faltaban 8 minutos para terminar el partido, Nicolás González selló el 3-0 final, por la segunda fecha de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

Todos los goles de Argentina vs Bolivia

"Merecíamos un partido así"

Ángel Di María, una de las figuras del partido y capitán, en ausencia de Lionel messi, que no fue ni al banco de los suplentes, aseguró tras el encuentro: "Sentimos un poco la altura, pero cada vez que llegamos pudimos convertir, eso fue lo importante. Merecíamos un partido así".



Por otro lado, destacó que no le hicieron goles a Emiliano "Dibu" Martínez, por lo que es bueno terminar con el arco en cero. "Esto recién empieza, pero era muy importante ganar", sostuvo el jugador de Benfica. También resaltó el cariño recibido en Bolivia: "Es imposible que la gente de otros países no quiera a Argentina, tenemos al mejor del Mundo, quien hoy no pudo jugar por una molestia, pero todos aman a Messi".





Seguí leyendo: