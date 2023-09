El clima de campaña electoral que vive el país hace ya varias sesiones que se coló en la Cámara de Diputados de Salta. Lo novedoso de ayer fue que el oficialismo salteño se ocupó de destacar la figura del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, valiéndose de la eliminación del impuesto a las ganancias.

En ese contexto, la Cámara Baja aprobó ayer un proyecto de declaración solicitando el Poder Ejecutivo provincial que realice los estudios correspondientes para determinar la posibilidad de declarar Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico a un sector del municipio de General Güemes, comprendido entre las calles Alberdi, San Lorenzo, 12 de Octubre y Vicente López,



El diputado Germán Rallé (Gustavo Saénz Conducción), autor del proyecto, explicó que la iniciativa busca preservar todas las casas y propiedades que "tienen un valor histórico y arquitectónico que marcan los inicios de nuestra ciudad de General Güemes y la importancia que tuvo el paso del ferrocarril en el departamento". "El proyecto fue trabajado con los legisladores del departamento con el fin de construir el 'Paseo Güemesiano¿, no sólo para destacar la gesta histórica del general (Martín Miguel de) Güemes, sino también con la finalidad de promover la preservación, revalorización, investigación, salvaguarda, protección, conservación, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del patrimonio natural y cultural de nuestra provincia”, afirmó. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

Por otro lado, se aprobó otro proyecto de declaración, esta vez pidiendo al Ejecutivo provincial que se cree una aplicación para dispositivos móviles con toda la información turística de la provincia.

Patricio Peñalba (bloque oficialista Gustavo Sáenz Conducción), de Cafayate y autor del proyecto, explicó que el proyecto persigue el objetivo de tratar el contacto "con el turista que visita nuestra provincia, rever la manera que tenemos de relacionarnos para hacerlo de manera inteligente, cercana, efectiva” para brindar un servicio de información, pero también “para capitalizar sus experiencias y planificar la oferta”.

“Quizás más importante que informar es recabar información, conocer al turista que nos visita, y eso lo podemos hacer a través de una aplicación", añadió. Dijo que esto permitirá el "desarrollo de los lugares turísticos, adaptarnos a las nuevas tendencias", permitirá "ampliar el pornecte, la sostenibilidad y la sustentabilidad de los destinos turísticos". “También sirve para direccionar, sugerir, recomendar paseos, servicios", a promocionar estas ofertas que necesitan ser consolidadas “es de lo que hablamos cuando nos referimos a federalizar el turismo, es darle la oportunidad a otros sectores que también pueden desarrollarse”, aseguró.

El cáncer de próstata y los cruces

Tres proyectos generaron cruces. En el tratamiento de un proyecto que promueve la institución de noviembre como “Mes de concientización sobre el cáncer de próstata”, con el fin de sensibilizar sobre la importancia de la prevención, la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad.El autor, el diputado(Salta Tiene Futuro), explicó que el diagnóstico precoz es fundamental porque “Mientras más temprano sea diagnostique, menos invasiva será la terapia y mayores serán las probabilidades de éxito sin efectos secundarios ni consecuencias a largo plazo”.(del bloque opositor Ahora Patria) empezó diciendo que su bloque iba a acompañar el proyecto, pero cuestionó la falta de información de parte del Ministerio de Salud de Salta. En la página oficial del gobierno de Salta se ve que “los salteños se mueren en un 73% de una única causa: 'Otras'. Sin lugar a dudas que estas estadísticas están mal” y si no, están “poco claras”, es decir que “no son útiles para establecer políticas públicas”, criticó. Le respondió el diputado(San Martín, Unión Salteña). “¿Qué pasaría si no tuviéramos un Ministerio de Salud? No hagamos de cualquiera de estos proyectos una crítica tan liviana”, recomendó. Finalmente, el proyecto fue aprobado por unanimidad y pasó al Senado en revisión.

Otro intercambio se suscitó con un proyecto declaración de Marcelo Paz (Gustavo Saénz Conducción) que requiere a las y los legisladores nacionales por Salta que insten reformas legislativas para que se exima del pago de las tasas en concepto de derechos de autor en eventos, festivales o recitales, que tengan fines exclusivamente benéficos, sociales o culturales, sean organizados por personas públicas o privadas.

Sofía Sierra (Pro), y Cornejo otra vez, se opusieron, por entender que se está avanzando sobre el derecho de propiedad.



Gustavo Dantur (Más Salta) respondió que ya hay jurisprudencia sobre el caso. David Leiva, que es artista, apoyó la iniciativa pero consideró que no debería haber exención en el caso de que el evento fuera organizado por un organismo oficial.

Las oficialistas Patricia Hucena y Gloria Seco defendieron el proyecto y afirmaron que debe iniciarse una discusión sobre este tema para modificar la legislación de fondo. El proyecto fue aprobado con dos votos negativos.

El tercer momento de cruces se dio con el tratamiento de una ley que establece que en la cartelería de publicidad oficial de gobierno se destine un espacio no menor del 10% de la superficie total para mensajes de bien común o información sobre canales de comunicación ante situaciones que atenten contra los derechos de las personas.

“Esta ley viene a ser un solo paso de los cientos que se tienen que dar” para escuchar el reclamo de las personas que cuestionan a quienes ejercen la actividad política, dijo Dantur al defender el proyecto. Otra vez Cornejo salió a distanciarse, cuestionando esta vez que los gobiernos hagan publicidad personal con fondos estatales. Al final el proyecto fue aprobado por unanimidad y pasó al Senado en revisión.

Mientras tanto, en Santa Victoria

Sin embargo, el toque más claro de realidad lo trajo el diputado Osbaldo Acosta (GSC). Defendió un poryecto de declaración pidiendo al Poder Ejecutivo Provincial que gestione la instalación de cajeros automáticos del Banco Nación en los municipios de Los Toldos, Nazareno y Santa Victoria Oeste, todos del departamento Santa Victoria.



Acosta detalló que el cajero más cercano a Los Toldos está a 180 kilómetros, en la ciudad de Orán, y para llegar ahí hay que pasar por territorio boliviano. Las personas que residen en Nazareno tiene que ir a La Quiaca, a 110 kilometros; lo mismo tienen que hacer quienes residen en Santa Victoria Oeste, recorriendo unos 120 kilómetros.

En esos tres pueblos hay personas empleadas de la Nación que no pueden cobrar sus sueldos en los lugares donde residen, como pasa con los guardaparques del Parque Nacional Baritú y de la Reserva El Nogalar, así como personal de las fuerzas de seguridad nacionales y beneficiarias y beneficiarios de distintos beneficios nacionales, detalló el legislador.