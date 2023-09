El subsecretario de Asuntos de América Latina, Gabriel Fuks, explicó el supuesto "conflicto" que tiene Argentina con Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay por la falta de pago en los peajes de las barcazas de estos países que surcan la hidrovía del Paraná.



En diálogo con AM750, Fuks sostuvo que hay "un diferendo" y que el peaje no es tal, sino una "tasa de mantenimiento".

"Estamos trabajando con la Hidrovía. Hay un diferendo. La concesión se retiró. No es cualquier hidrovía, es la tercera o cuarta en cuanto a tráfico de barcazas en el mundo", detalló.





Que pasó con el pago de mantenimiento en la Hidrovía

Los gobiernos de Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay hicieron público un documento en el que solicitan a Argentina que deje de cobrar peaje en el tramo Santa Fe norte de la Vía Navegable Troncal (VNT) Paraná-Paraguay. La Administración General de Puertos (AGP), actual concesionaria, comenzó a cobrar el peaje en enero de este año para financiar el mantenimiento de la vía. Hasta el 2022, el Estado argentino subsidiaba el dragado y balizamiento del tramo que cuesta alrededor de 20 millones de dólares.

"El conflicto no es con Paraguay. Lo que tiene que pagar es una tasa de mantenimiento que no es lo mismo que peaje. Aquí se está hablando de una tasa para el mantenimiento de la hidrovía", afirmó Fuks.

No obstante, el subsecretario contó que tuvo una reunión este martes, pero no por este tema, sino uno relacionado. "El viernes se abrió una compuerta de la represa Yacyretá, y en Paraguay muchos lo vinculan como una situación de retaliación por el diferendo por la tasa que se debe pagar por la hidrovía. La reunión que tuve con el encargado de negocios de Paraguay en Argentina fue para presentar una nota expresando la preocupación. Separado, o junto al otro tema, es algo que complica al abastecimiento de energía en Argentina", dijo.

Por último, remarcó que "no hay conflicto entre países" por el tema de la tasa de mantenimiento, sino que es una "discusión técnica".

"Lo que dicen es que no se ha comprobado el mantenimiento. Nosotros mandamos un dossier hace 15 días fundamentando esa inversión, pero no hemos tenido respuestas. La mayoría de los productos que se mueven por ahí son de Brasil, Argentina y Paraguay, pero no es un conflicto entre países, sino que están los empresarios en el medio", cerró.