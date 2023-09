Las promesas de "motosierra" y de terminar con la educación pública del candidato presidencial Javier Milei y sus seguidores empiezan a tomar cuerpo en una propaganda de tono violento que hasta ahora nadie reivindica desde ninguna organización conocida. Aparecieron en el partido de San Martín, tanto en la facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín como en el histórico profesorado 113.



La aparición de cartelería amenazante creció en intensidad luego del acto en la legislatura porteña organizado por la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarroel, al que asistieron adherentes a la última dictadura.



Florencia Gamarra es estudiante del 113 y militante de “Desde las aulas”, la pata estudiantil de la agrupación “Tres banderas”. Afirma que “habían aparecido carteles con discursos de odio hace un par de meses, pero se ve que después de las PASO se cebaron y empezaron a hacerlo más seguido”.

Uno de los carteles a los que hace referencia Gamarra se viralizó en Twitter: se trata de un Falcon verde, hecho con trazos muy burdos, acompañado con la leyenda “Vas a correr, zurdo sorete”. No lleva ninguna firma.

Gamarra no tiene dudas. “No es gente de afuera. Es de acá, del profesorado, porque si no no accederían a determinados lugares muy bien elegidos. Sólo que no dan la cara, se manejan en el anonimato. Se esconden bien, lo hacen de noche, cuando nadie los ve. Sabemos que son una minoría.”

Como respuesta a esta ofensiva, Gamarra cuenta que los estudiantes decidieron convocar a una charla abierta en defensa de la democracia y la educación pública. “Y justo la noche anterior, hubo un incendio en el primer piso. Primero creímos que era accidental, que se debía a una falla eléctrica, pero al salir los bomberos nos dijeron que era intencional. Faltan peritajes, pero la opinión de ellos fue contundente. Ahí se guardan unos tachos de cartón reciclado, de manera que era muy fácil.” Obviamente, el incendio obligó a reprogramar la actividad.

En el otro caso, el de Humanidades, la primera señal ocurrió dos semanas atrás, durante el proceso electoral. Hubo amenazas a líderes estudiantiles, que fueron oportunamente denunciadas ante los tribunales locales, con el apoyo de la autoridades universitarias y ayer con un pasacalle con la leyenda “Ya se les termina la universidad gratuita, Milei 2023”.

Lucas Alfieri, secretario de Extensión del centro de estudiantes, consejero estudiantil de Humanidades y militante del Movimiento Universitario de Izquierda (MUI), lo explica así: “El pasacalle apareció frente a Tornavías, un antiguo depósito del ferrocarril convertido en espacio de cursada. Lo llamativo es que no hay gente de Milei en esta facultad, no ponen mesas, no volantean, no hay. En la semana de elecciones aparecieron carteles de todas las agrupaciones vandalizados con la leyenda 'orden', que en realidad dicha de esa manera es una consigna atribuible a cualquiera de los dos candidatos de derecha, Bullrich o Milei. Después vimos gente desconocida, ajena a la facultad, filmando esos carteles, y por último aparecieron las filmaciones subidas a un Instagram de una cuenta llamada Los pibes libertarios.

Alfieri sostiene que en Argentina la investigación de ciberdelitos es aún una actividad muy incipiente, comparada con Brasil, por ejemplo, donde la acción sostenida del bolsonarismo obligó al desarrollo acelerado de nuevas formas y técnicas de investigación.

El pasacalle fue retirado y el movimiento estudiantil, además de difundir un comunicado, planea una serie de reuniones abiertas con toda la comunidad educativa, para alertar sobre el peligro que implican los discursos de odio y la ola negacionista para la educación pública.

Recientemente, BuenosAires/12 publicó una nota titulada "Privatizame esta", en la que cuatro jóvenes estudiantes de UNSAM, con distintos orígenes y trayectorias de vida, planeaban cómo hacer frente a una eventual nueva oleada pivatizadora.

El comunicado de los estudiantes

Los estudiantes de Humanidades emitieron un documento con el título de "Alerta: La ultraderecha fascista amenaza compañerxs en la Escuela de Humanidades de la UNSAM". A continuación, el texto completo:



"Repudiamos las amenazas e intimidaciones hacia compañeros y compañeras del MUI en el marco de las elecciones del Centro de Estudiantes de Humanidades. A través de una llamada telefónica y un mensaje privado anónimo de instagram amenazaron con golpear a un compañero integrante de la comisión directiva del CEHUM y con violar en los baños de la UNSAM a compañeras del MUI. El objetivo explícito de ambas amenazas era que “se dejen de joder en la UNSAM”, en otras palabras, que dejen de desarrollar su actividad política en la universidad. Frente a estos hechos acudieron a la justicia para esclarecer esta situación y que se investigue hasta las últimas consecuencias quienes fueron los responsables de este atropello.

"La violencia política, las amenazas, el acoso y la violencia sexual son prácticas intolerables que amenazan las libertades democráticas dentro de la universidad pública y ponen en riesgo al conjunto de la comunidad educativa. No se trata de un hecho aislado. En estos días vemos como nos atacan los carteles con palabras de “orden” y como se empapela sistemáticamente al Tornavías con frases que atacan a la universidad diciendo “se les acaba la universidad gratis” yendo en contra de la gratuidad y la organización estudiantil. Además, durante la semana de elecciones han filmado las carteleras de todas las agrupaciones políticas de Humanidades y eso se ha subido como provocación a las redes de “pibes libertarios”.

"No es casual que esto ocurra mientras se hacen actos reivindicando el terrorismo de Estado como los que hizo Villarroel, donde ese mismo día se dejaron tres bombas molotov en la puerta del Partido Comunista de Capital. Esta escalada de violencia y persecución contra el campo popular es la que culminó en el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernandez De Kirchner.

"Esa violencia hoy encuentra su representación electoral en las candidaturas de Javier Milei y Patricia Bullrich; que buscan poner en riesgo la democracia, las instituciones y la unidad nacional del pueblo argentino. Llamamos al repudio y al pronunciamiento generalizado de toda la comunidad educativa de la UNSAM para ponerle un freno inmediato a cualquier tipo de acción antidemocrática."