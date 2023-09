Ashton Kutcher renunció a la presidencia de Thorn, una ONG que cofundó en 2009 para combatir el abuso sexual infantil, motivado por el escándalo y el malestar social que provocó la revelación de unas cartas de apoyo a su excompañero de elenco en la serie That 70's show, Danny Masterson, sentenciado a 30 años de prisión por violar a dos mujeres entre 2001 y 2003.

Las polémicas cartas, que salieron a la luz en Substacks días atrás, fueron escritas en julio pasado por la estrella de Hollywood y su esposa, la actriz Mila Kunis, que también coprotagonizó la serie juvenil. Estaban dirigidas a la jueza que tenía el caso de Masterson antes de que se dictara la sentencia, enfatizando la excelente relación y perspectiva del acusado.

Después de haber recibido una ola de críticas y publicar un video en las redes pidiendo disculpas -que no tuvo buenas repercusiones-, Kutcher informó que tomó la decisión de dar un paso al costado, después de haber dialogado y reflexionado con su esposa y el equipo de la organización.

"No puedo permitir que mi error de juicio sea un distractor de nuestros esfuerzos y de los niños a los que servimos", sentenció el actor, conocido por encarnar a "Michael Kelso" en la famosa serie juvenil. Kunis también dejará su puesto de observadora en la junta de Thorn, según informó Time.

Masterson, hallado culpable en mayo de violar a dos mujeres en 2001 y 2003 en su casa en Hollywood Hills, fue condenado en Los Ángeles a una pena de 30 años de cárcel. Con la decisión judicial, el actor de 47 años y padre de una hija de 9 años con la actriz Bijou Phillips, podrá solicitar para libertad condicional a los 77 años.



Qué decían las cartas de apoyo a Danny Masterson

Kutcher y Mila Kunis, entre otras 50 personas, enviaron cartas a la jueza Charlaine Olmedo para interceder por una pena menor, a pesar de ser conscientes de la gravedad de las acusaciones. El matrimonio conoció a al artista cuando protagonizaron la serie That '70s Show.



"Danny ha sido solo una influencia positiva en mi vida", escribió Kutcher, y calificó al artista y miembro de la Iglesia de la Cienciología como un "modelo a seguir". Y añadía: "No creo que sea un peligro ambulante para la sociedad y que su hija crezca sin su padre presente sería una injusticia".

Por su parte, Kunis redactó a la jueza en otra carta que Masterson es "un ser humano extraordinariamente honesto e intencionado".

"En los 25 años de relación no recuerdo que me haya mentido nunca. Me ha enseñado a ser directa y a afrontar los problemas de la vida y las relaciones de frente, resolverlos y seguir adelante. Doy fe de todo corazón del carácter excepcional de Danny Masterson y de la tremenda influencia positiva que ha tenido en mí y en la gente que le rodea", escribió la actriz.

Ambos actores insistieron en sus misivas que el acusado de drogar a sus víctimas antes de violarlas, se caracterizó por llevar una vida sin adicciones.