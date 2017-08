Un símbolo de amor

Si hubiera que identificar a Prince con un color, no cabe ninguna duda cual sería. Después de todo, la afinidad por la tonalidad fue demostrada por el icónico músico de sobradas de maneras: en la elección de su vestuario, de sus instrumentos, a través de uno de sus hits más memorables y, por supuesto, de su película Purple Rain, clásico de culto. Pues, a casi año y medio de la muerte del artista, el Pantone Color Institute –”autoridad global del color”, según propia definición, en cuyas paletas se basa la vasta mayoría de diseños y creaciones del mundo– ha decidido honrar al influyente cantante y compositor como solo esta entidad podía hacerlo: lanzando un púrpura especialmente creado en memoria de Prince. Lo ha hecho en colaboración con sus herederos, acorde al statement oficial; que además notifica que es modesto modo de “rendir tributo a la indeleble marca que ha dejado en la música, el arte, la moda y la cultura”. Intitulado Love Symbol #2, en referencia al símbolo/apodo con el que Prince se rebautizó durante un tiempo, el color está identificado por el afamado logo, y su tonalidad está inspirada en el (personalizado) piano Yamaha “con el que estaba previsto que viajase en tour antes de su prematuro fallecimiento, a los 57 años”. “Estamos muy felices de haber trabajado en el desarrollo de un tono distintivo, emblemático de su personalísimo estilo. Así, permitiremos que sea consistentemente utilizado y vuelto a utilizar, acaso adquiriendo el mismo estatus icónico del hombre al que celebra”, subrayó Laurie Pressman, vicepresidenta del instituto (aunque, dicho sea de paso, aún no le ha asignado código hexadecimal). Mientras sus familiares, a través de un vocero, se mostraron sumamente agradecidos de que “de esta manera, su legado viva para siempre”. Para siempre y para el merchandising, donde será el púrpura que se use en lo sucesivo.