En exclusivo con IP Noticias, la actual candidata a presidenta por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT-U), Myriam Bregman, analizó la situación política del país y defendió el lugar de la izquierda en la contienda electoral.

"Yo no creo que esté bien invisibilizarnos porque tenemos una postura totalmente diferente. Somos la única forma que no propone más ajuste, somos la única formula que propone una agenda de las mujeres y la juventud como prioridad. Está mal reducir la discusión política a dos formulas cuando no es así", concluyó la candidata.