Con el comienzo de la UEFA Champions League este martes, los argentinos están expectantes para ver a los grandes clubes de una de las mayores competencias del fútbol internacional, pero también para ver a los futbolistas compatriotas que juegan en Europa. Hoy, por la primera fecha de la fase de grupos, juegan Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa. Cuándo y a qué hora son sus partidos y los del resto de los 23 jugadores argentinos que participan en esta edición.

Hay algunos campeones del mundo, como Lionel Messi, que no estarán en la Liga de Campeones de este año. En el caso del rosarino, porque ahora se desempeña en el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, que no forma parte de la UEFA. Pero tampoco lo harán Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Cristian “Cuti” Romero y Giovani Lo Celso (Tottenham Hotspur) y Leandro Paredes y Paulo Dybala (Roma), ya que sus clubes no lograron clasificar.

En cambio, sí lo harán otros de la Selección Argentina que salieron campeones en el Mundial Qatar 2022, como Lautaro Martínez, Marcos “Huevo” Acuña, Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez, otras grandes promesas como Alejandro Garnacho, Nicolás Paz y Facundo Medina y exseleccionados como Mauro Icardi o Gio Simeone.

Martes 19: a qué hora juegan los argentinos en la Champions League

Julián Álvarez, del Manchester City

El delantero campeón del mundo se perfila como titular para el debut del Manchester City, vigente campeón, en esta edición de la Copa. El partido es a las 16.00 frente a Estrella Roja por el Grupo G, y en el Etihad Stadium. Se transmite por ESPN.

Alex Vigo, del Estrella Roja

A la misma hora y en el mismo lugar, pero en las filas de Estrella Roja, de Serbia, estará otro argentino menos conocido: el defensor Alex Vigo, con orígenes en Colon de Santa Fe y con paso por River e Independiente.

Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa, del Atlético Madrid

El Atlético Madrid, que cuenta con los tres campeones del mundo y es dirigido por otro argentino, Diego “Cholo” Simeone, juega también a las 16.00 frente al Lazio de Italia, por el Grupo E, en el Stadio Olimpico. Se puede ver por Fox Sports.

Ángel Correa, Nahuel Molina y Rodrigo De Paul, del Atlético Madrid. (Foto: EFE)

Valentín Castellanos, del Lazio

Del otro lado del Atlético Madrid estará otro argentino menos famoso, el delantero Valentín Castellanos, con pasado en la U de Chile, Montevideo City Torque de Uruguay, New York City F.C de la MLS, y el Girona de España.

Marco Pellegrino, del Milan

El defensor argentino del Milan de Italia estará en uno de los partidos inaugurales, a las 13.45 frente al Newcastle, por el Grupo F, en el Estadio San Siro. El encuentro se emite por Fox Sports.

Alexandro Bernabei, del Celtic

A las 16.00, el joven defensor nacido en Lanús, Alexandro Bernabei, formará parte del Celtic de Escocia, que se enfrenta al Feyenoord en el Feyenoord Stadium, por el Grupo E. Se puede ver por Fox Sports.

Miércoles 20: a qué hora juegan los argentinos

Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho, del Manchester United

El defensor Lisandro Martínez y la joven promesa en la delantera, Alejandro Garnacho, del Manchester United, se enfrentan mañana a las 16.00 al Bayern Munich, por el Grupo A, en el Allianz Arena. Se transmitirá por ESPN.

Lautaro Martínez, del Inter

El delantero campeón del mundo y finalista de la Liga de Campeones de la UEFA pasada, jugará a las 16.00 con el Inter de Milán, frente al Real Sociedad, por el Grupo D, en el Estadio Reale Arena. Se emitirá por Fox Sports.

Ángel Di María y Nicolás Otamendi, del Benfica

Los también consagrados en Qatar 2022, Ángel Di María y Nicolás Otamendi, del Benfica, se cruzarán con el RB Salzburgo a las 16.00, por el Grupo D, en el estadio Do Sport Lisboa.

Nicolás OTamendi y Ángel Di María, del Benfica. (Foto: Twitter)

Nicolás Capaldo, del RB Salzburgo

A la misma hora y en el mismo lugar jugará, en los 11 de en frente, el mediocampista nacido en Boca, Nicolás Capaldo.

Mauro Icardi, del Galatasaray

El esposo de Wanda Nara, exInter y exPSG, jugará también este miércoles con el Galatasaray de Turquía a las 13.45, contra FC Copenhague, por el Grupo A, en el estadio Rams Park.

Marcos Acuña, Lucas Ocampos, Erik Lamela y Federico Gattoni, del Sevilla

El campeón del mundo Marcos “Huevo” Acuña y sus compatriotas Lucas Ocampos, Erik Lamela y Federico Gattoni, que forman parte del Sevilla de España, se cruzarán a las 16.00 con el Lens de Francia, por el Grupo B, en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Se pasará por ESPN 2.

Facundo Medina, del Lens

Del otro lado, en el Lens de Francia, estará Facundo Medina. Con pasado en Talleres de Córdoba, el defensor de 24 años ya fue convocado por Lionel Scaloni para la Selección AArgentina en la última fecha FIFA.

Nicolás Paz, del Real Madrid

Nicolás Paz, otra joven promesa argentina, se enfrentará con el Real Madrid frente a las 13.45 frente a FC Unión Berlín, por el Grupo C, en el Estadio Santiago Bernabéu. Se transmitirá por Fox Sports.

Gio Simeone, del Napoli

El delantero exRiver, hijo del “Cholo”, jugará con el Napoli a las 16.00 contra Braga, por el Grupo C, en el Estadio Municipal de Braga.

Walter Benítez, del PSV

Por último, a las 16.00 también jugará el arquero Walter Benítez del PSV de Países Bajos, frente al Arsenal de Inglaterra,por el Grupo B, en el Emirates Stadium. Se emitirá por Youtube LPF AFA.

