Las críticas a la propuesta de dolarización de Javier Milei sigue sumando voces, desde economistas y académicos hasta el propio titular de la Corte Suprema, por lo que el eventual ministro de Economía de un próximo gobierno de Juntos por el Cambio, Carlos Melconian, eligió sumarse al tren: "Una vez más, para que te queda claro, no engrupas a la gente, no se puede dolarizar, eso es lo que acabo de decir. Decí la verdad", le apuntó a Milei a través de las redes sociales.

El economista estrella de la candidata Patricia Bullrich -tal como lo fue de Carlos Menem en la campaña 2003- volvió a usar una de sus habituales metáforas y reemplazó a los dólares por "fideos con tuco" para decir que la propuesta es una invitación a comer algo que no está en la mesa en relación a la falta de dólares en el Banco Central para tomar esa medida.

Las críticas de Melconian llegan en respuesta a un mensaje del propio Milei, quien compartió en sus redes un textual del economista de JxC en el que aseguraba que "la dolarización debe ser ordenada", una frase citada por el portal Infobae y que el candidato de LLA tomó para intentar avalar su propuesta. "Y un día te tomás el laburo de hacer las cuentas como corresponde y te das cuenta que es posible. Otro que ha sido derrotado", indicó Milei en su cuenta de Twitter.



Sin embargo, en esa publicación de Infobae -que retoma una entrevista que Melconian ofreció a Todo Noticias- el economista de JxC cuestionó la dolarización y la consideró un "espejismo o magia". "Te confundís, alguien te dijo o vio la palabra dolarización en un título de una nota y te zambulliste", le advirtió Melconian en su video.



En su diálogo con Todo Noticias, el expresidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri había afirmado: “La dolarización debería ser ordenada, no desordenada a partir de una espiralización previa, un plan Bonex o una licuación". Y sentenció en el video: "Quiero insistirte por enésima vez, no son las cuentas bien, las cuentas mal, todo eso que andas diciendo. Me invitás a comer fideos con tuco, voy y no tenés ni fideos ni tuco", le dedicó.

La crítica que realizó Melconian también está presente entre los equipos económicos del propio Milei, a quien el candidato les pidió que dejen de hablar públicamente para él seguir insistiendo con la día de que la dolarización es posible. A principio de mes, el asesor económico de la Libertad Avanza Darío Epstein participó en el ciclo Democracia y Desarrollo, organizado por el Grupo Clarín, y sostuvo: "Vamos a ser claros, Javier tiene una propuesta de dolarización muy concreta, tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares".

Con esa lógica, Melconian insistió con la idea de "bimonetizar" la economía argentina y cuestionó a Milei por no exhibir su programa económico. "Te dije que la dolarización o la bimonetarización de la moneda es un pedacito así de un programa y un plan ¿Cuál es tu programa y tu plan?", le dedicó el ex integrante del equipo de Domingo Cavallo en el Banco Central durante la dictadura militar.

La propuesta de "bimonetizar" la economía en la que insiste Melconian -e incluso llegó a hablar hasta con la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien insiste en ese punto como el problema a resolver en la economía argentina- recibió cierto respaldo del propio titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien apuntó contra la idea de Milei: "Si la dolarización elimina el peso, es inconstitucional", sentenció. Respecto de un sistema bimonetario, Rosatti sostuvo que sí se podría avanzar “ligando” el valor de la moneda propia a “una moneda extranjera, o a un conjunto de monedas”.

La idea de avanzar a una convertibilidad, como ocurrió durante el gobierno de Carlos Menem, y no a una dolarización de la economía era defendida incluso por el propio Milei antes de convertirse en candidato a diputado en 2021. En los archivos --a pesar de haber sostenido que él es "la única persona que resiste el archivo en los últimos diez años"--, se encuentra una entrevista que ofreció el líder de ultraderecha en la que sostenía que dolarizar "no es una buena idea". "La convertibilidad era mejor. Si vos tenías una corrida podías emitir pesos, entonces tenías más grado de libertad que con la dolarización", sostenía Milei antes de transformarse en candidato.