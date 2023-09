La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, recorrió junto a su candidato a gobernador de Buenos Aires, Néstor Grindetti, la zona oeste del conurbano, bonaerense donde se diferenció de Javier Milei y dijo que su propuesta es "la única capaz de gobernar".

"Que no venga ahora el que no luchó, el que no le puso el pecho al kirchnerismo, a decirnos que es el que más peleó. ¡Minga que peleó contra el kirchnerismo! Al kirchnerismo lo sacamos nosotros del poder y ahora estamos en la última batalla", enfatizó Bullrich, en lo que se interpretó una nueva diferenciación del candidato libertario.

Durante una caminata por la localidad de Castelar, la exministra de Seguridad insistió con ferocidad en que Juntos por el Cambio "es la única fuerza capaz de terminar con el kirchnerismo de una vez y para siempre". "Estamos frente a la última batalla", expresó beligerante Bullrich.