El dólar cerró la semana en 17,51 pesos, al subir 2 centavos en relación al día anterior y disminuyendo 9 centavos respecto del viernes pasado. El avance de la divisa de ayer no sólo se registró en el mercado minorista, sino que también se verificó en el mayorista, que finalizó en 17,24 pesos, avanzando 1 centavo. También subió la cotización del paralelo, que se ubicó en 18,28 pesos. Las reservas internacionales finalizaron en 49.029 millones de dólares, con una suba de 1111 millones. Esta mejora, según el Banco Central, se explicó por la emisión de bonos del Tesoro. La bolsa marcó un aumento del 0,6 por ciento y cerró la semana con un avance de 3,5 por ciento.

Operadores del mercado financiero, pese al alza de dólar de ayer, aseguraron que las altas tasas en pesos de las Lebac, que en la semana superaron el 27 por ciento anual, generaron una menor demanda y un poco más de oferta de divisas. Esto se debe a que algunos inversores volvieron a apostar por la bicicleta financiera en el corto plazo. Los agentes de bolsa explicaron que el dólar mayorista tocó ayer mínimos de 17,20 pesos a media rueda porque se vendieron dólares para destinarse a la compra de Lebac en el mercado secundario. Las tasas anualizadas de estas letras para diciembre se consiguieron en 27,25 por ciento. En total, ayer se negociaron unos 604 millones de dólares en la plaza cambiaria.

El Banco Central no sabe cómo desarmar la deuda generada en Lebac y no sólo no logra bajar la tasa de interés sino que la sigue aumentando para contener las presiones financieras. El stock de Lebac ya superó al de la Base Monetaria en un 8 por ciento y la entidad triplicó su deuda en Letras desde que Federico Sturzenegger la conduce. El monto de las Lebac pasó de 300 a 920 mil millones de pesos en 20 meses.

Las perspectivas del mercado apuntan a que el BC mantendrá las tasas altas en los próximos meses. Los informes de las agencias de bolsa mencionan que el incremento de las tarifas a partir de octubre tendrá un nuevo impacto en la inflación y, por tanto, obligará al Central a mantener una política monetaria contractiva. Este ajuste sobre los servicios públicos es uno de los principales pedidos de la banca internacional para continuar prestando al país. En los últimos documentos del banco internacional UBS y del Morgan Stanley se planteó además que la Argentina necesita recuperar competitividad y para ello se podría volver a generar un aumento del tipo de cambio. Este sería otro factor de un rebote inflacionario.

En lo que refiere a la bolsa, los bancos continuaron siendo los principales ganadores. Las acciones del Banco Macro avanzaron 1,4 por ciento, las del Banco Francés lo hicieron 2,2 y las del Grupo Financiero Galicia 0,1. “El contexto (según la perspectiva de los inversores) es mucho más optimista post Paso”, indicaron en Portfolio Personal.