La detención de Francisco García Moritán, hermano menor del legislador porteño Roberto García Moritán y cuñado de la modelo Carolina "Pampita" Ardohain, por conducir alcoholizado no es el único antecedente familiar. A fines de 2019, Patricio, otro de los hermanos del legislador porteño -que a su vez son socios gastronómicos- se vio envuelto en un incidente vial en el que perdió la vida Lucas Ganín, de 36 años. La familia del joven es oriunda de la localidad bonaerense de Chascomús y denunció que los García Moritán ofrecieron un arreglo económico para que el caso no trascienda.

El hecho ocurrió hace 4 años, en septiembre de 2019, cuando Francisco embistió el cuerpo de Ganíne en Avenida Libertador y Remedios de Escalada, en la localidad de Florida, en la zona norte del Conurbano. El caso fue similar al que se conoció esta semana del polista que atropelló y mató a un joven en la 9 de Julio. Moritán pasó el cruce de las calles a 96 kilómetros por hora y embistió a Ganín.

"El hombre rebasó a dos coches que venían en sentido contrario, ni lo vio a mi hijo. Lo mató al instante", contó José María Ganín en una entrevista al sitio Primicias Ya, a fines de 2021. La familia del joven muerto explicó que mantuvo silencia porque los abogados de Moritán le pidieron "que no sea público porque le íbamos a perjudicar en el trabajo" y le prometieron que "tenía un buen seguro" por lo que "íban a arreglar bien".

El arreglo que le ofrecieron a la familia Ganín fue por 300 mil pesos. "Nosotros dijimos que estaba bien, estamos dolidos, no queríamos nada. Pero después nos dimos cuenta que la cosa estaba mal. El señor Moritán no actuó bien", contó el padre del joven. Con la declaración del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, por la pandemia de Covid-19, los padres del joven fallecido vieron complicado la continuidad del proceso judicial e incluso el traslado del cuerpo de su hijo a Chascomús.

"Moritán tuvo mala predisposición: nos ofreció 300 mil pesos, pero con eso no pagamos ni el viaje para traerlo a Chascomús. Fue en plena pandemia, el juez ni nos dio el cuerpo, estuvimos mucho tiempo hasta que lo pudimos llevarlo al cementerio donde nos prestaron un nicho", describió José Marían Ganín en diciembre de 2021, cuando decidió hablar porque la causa no avanzaba.



Sobre el proceso de investigación sobre la muerte de su hijo, el hombre contó que "Moritán estuvo dos horas en la comisaría y se fue a la casa", pero además entregó una dirección, que "cuando le mandaron el acta ese domicilio no existía y nunca se presentó a la primera audiencia ni a la segunda". Además, la familia Ganín denunció que el auto que conducía Moritán aquella noche "no apareció, no sabemos dónde está" y que desconocían si se le habían realizado los controles de alcholemia.

"A Lucas lo voy a llorar todos los domingos al cementerio. Mi hijo era peluquero y su sueño era tener un hijo y que me conozca", lamentó su padre.