"Le dije al cielo/ que te fuiste/ y empezó a llover”, dice el arranque de la canción más icónica del referente de la cumbia santiagueña, Huguito Flores, quien murió este miércoles a la madrugada en un accidente de vial a los 58 años. Una por una, algunas de las canciones más famosas del artista que se convirtió en un emblema de la cumbia santiagueña.



Resumir una enorme trayectoria en un puñado de canciones no resulta sencillo. Su carrera empezó a inicios de la década de 1990, cuando formó parte del grupo Fenyxs. Una década más tarde, fue el primer cantante de la ya icónica banda Super Quinteto.

Esa marca no lo abandonó nunca más, y fue cambiando los nombres de sus conjuntos —pasando por El Supper y El Supper de Oro— y se metió, en 2017, de lleno en una carrera solista con el mote Huguito Flores - El Súper.

Por eso, cuando los fáticos tienen que elegir una canción se torna difícil. Es más, hay grandes temas, como Manos de Tijera, que tiene casi 40 millones de vistas en YouTube, que tienen más de una versión, sin contar los miles de videos del conjunto tocándola en vivo.

Otros optarán, de elegir una sola canción, la icónica Tres noches, tema de Super Quinteto, del álbum Bebiendo lágrimas, que habla de una pareja que se está separando: “Siempre me perdonaste y te engañaba/ pero hoy que tú no estas me estoy muriendo”.

Te he prometido y Dirección equivocada son otras de sus dos canciones más populares. De hecho, en su canal de YouTube estas canciones tuvieron una gran suba en las escuchas, y allí, como en una peregrinación digital, decenas de fanáticos le dejaron mensajes.

“¡No lo puedo creer! Me estaba tomando unos mates a la madrugada y escuchaba la penosa noticia. Seguí alimentando nuestra alegría con tu música donde estés”, le puso una fanática.

Otro agregó: “Acá, con un nudo en la garganta. Cuántos recuerdos de mi infancia cuando con mis hermanos y primos quedábamos dormidos en la silla mientras la familia bailaba con sentimiento. Me hace acordar a mi papá que va a ser 2 años que ya no está”.

De todos modos, si hay que elegir un himno en la carrera de Huguito Te hubieras ido antes probablemente también esté en el podio, ya que es una canción indispensable en cualquier playlist de cumbia santiagueña.