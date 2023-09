La muerte del músico Huguito Flores en un accidente de tránsito en la ruta nacional 34 este miércoles por la noche conmocionó al mundo de la música tropical. Con 58 años de edad y más de 20 de trayectoria, el artista se había convertido en el último tiempo en un ídolo del género guaracha. La tragedia ocurrió, además, apenas seis días después de haberse casado con la madre de sus dos hijas.

El hombre nacido en Santiago del Estero cautivó los corazones de sus fanáticos de todo el país y, tras una docena de discos y grandes éxitos como "Manos de Tijera" y "Te hubieras ido antes" traspasó fronteras y llegó a Chile, España, Italia, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Este 12 de diciembre tenía previsto cerrar el año en un teatro Gran Rex colmado.

La carrera de Huguito Flores y su historia de amor

Desde chico, en Campo Gallo, localidad al norte de Santiago del Estero donde nació el 1° de noviembre de 1965 y se crió, Huguito estuvo cerca de la música. Sin embargo, no fue hasta la década de los 90 que conformó su primer grupo de cumbia, llamado Fenyxs, y su pasión se convirtió en una carrera profesional.

Años más tarde, en 2003, fue invitado a sumarse a la banda El Super Quinteto, que después acortó su nombre a El Super, y luego pasó a llamarse El Super de Oro. Con un lugar ya asentado en la escena tropical como estandarte de la guaracha y más de una docena de discos, en 2017 se lanzó como solista y en 2020 vio la luz el álbum que consolidó su éxito internacional, "Te sigo enamorando", que no solo fue un éxito en ventas, sino que también fue galardonado con los premios Disco de Oro y Platino gracias al tema “Te hubieras ido antes”.

Foto: Facebook Huguito Flores.

“Estoy muy contento, muy feliz de que la gente me haya elegido y me haya puesto en el lugar que me puso”, afirmó el cantante días atrás en una entrevista con el medio El Liberal.



Foto: Facebook.Sergio Sayavedra.

Ahora, Huguito Flores trabajaba en su tercer disco, que llevaría por nombre “Inimitable”. Pero el accidente de la ruta 34 terminó con su vida de una manera trágica. Además, le puso fin a una emotiva historia personal: se había casado el 15 de septiembre pasado, hace seis días, con Carina Soledad Enriquez, con quien tenía dos hijas, una de las cuales se encontraba con ellos en el automóvil, mientras que la otra había quedado al cuidado de los familiares en La Banda, en Santiago del Estero.

Cómo murió Huguito Flores: el accidente en la ruta

Flores falleció este miércoles como consecuencia de un trágico accidente ocurrido en la ruta nacional 34, a la altura de la localidad de Garza, en Santiago del Estero. Junto con el artista viajaban su esposa y su cuñado, quienes también fallecieron. La hija del cantante de cumbia santiagueña, de tres años, permanece internada en grave estado.

Según el diario El Liberal, el accidente ocurrió pasadas las 22.45, a la altura de la localidad de Garza. En ese momento, el cantante, su esposa, su cuñado y su pequeña hija viajaban por la ruta 34. Iban desde La Banda hacia la localidad bonaerense de José C. Paz, donde el artista tenía planeado dar una serie de shows por el Día de la Primavera.

Por causas que aún se investigan, a la altura de Garza, el Volkswagen Suran del cantante se habría cruzado de carril y chocó de frente contra un Fiat Uno en el que viajaban dos personas.

Como consecuencia del impacto, la esposa de Flores, Carina Soledad Enríquez, y su hermano, Rubén Horacio Enríquez, murieron en el acto. En tanto que el cantante y su hija fueron trasladados de urgencia al Centro de Salud Banda, donde quedaron internados con pronóstico reservado.

Poco después, desde ese centro de salud informaron que Flores había fallecido. Por su parte, los ocupantes del Fiat Uno se encuentran fuera de peligro.

Seguí leyendo: