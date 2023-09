Kicillof: "Necesitamos que Sergio Massa sea el Presidente de los argentinos"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró hoy que "el camino no es menos Estado sino con más Estado" y abogó porque a partir del 10 de diciembre el país tenga un Presidente con "sensibilidad, capacidad de trabajo y coraje para hacer lo que hay que hacer", atributos que asignó al ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa.



"Necesitamos que Sergio Massa sea el Presidente de los argentinos", señaló Kicillof en la localidad bonaerense de Escobar, durante la inauguración de varios hospitales del PAMI.



El mandatario provincial se refirió también a la necesidad de que coexistan el Estado y el mercado, al cuestionar que desde algunos sectores busquen instalar una "falsa contradicción" entre ambos, como si fueran antagónicos, algo que se encargó de desmentir.



"Cuando uno ve la historia de nuestra provincia, hay cosas que el mercado hace muy bien y otras que no hace ni por causalidad. La empresa busca ganancia, rentabilidad; el privado que invierte busca retorno, ganancia. Aquí (en Escobar) nadie prohibió al privado que construya un hospital pero el hospital no apareció, porque no es negocio", argumentó.



Y sostuvo que el Estado debe intervenir en áreas en las que no se prevé una ganancia pero que involucran a la "necesidad de millones de personas", como en "salud", "educación", "vivienda", "asfalto", cuestiones en las que "tiene que aparecer la sociedad organizada y eso se llama Estado", insistió.



"Donde hay una necesidad pero no hay negocio tiene que venir el Estado a garantizar el derecho de millones de personas a tener condiciones dignas de vida", amplió durante el acto que encabezó el propio Massa.