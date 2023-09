"Yo no sé por qué Nando (Fernando Sabag Montiel) hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, claramente alguien está atrás. Yo nunca vi a (Gerardo) Milman pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con con ello generar disturbios y violencia alrededor de la casa de Cristina Kirchner. A ver, yo no digo que financiaron el atentado, pero sí financiaban para agitar y armar quilombo". Así dice uno de los tramos de un escrito firmado por Brenda Uliarte, presa como coautora del intento de asesinato de la vicepresidenta, que fue presentado este martes por una de sus abogadas en Comodoro Py, tal como anticipó Pagina/12, y que pide que sea una ampliación de su indagatoria. La joven, como es evidente, intenta despegarse y mejorar su situación, pero al mismo tiempo da algunas pistas que podrían conducir a la pata política que el juzgado de María Eugenia Capuchetti descartó al momento de elevar el caso a juicio, aunque dejó abierta la llamada "pista Milman". Otro dato que sorprende es que vincula a Sabag Montiel con la organización violenta Revolución Federal.



Hasta media mañana, la abogada Sabrina Mansilla había hecho la presentación ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6), que está preparando el juicio oral, pero su intención era entregarlo a la fiscalía de Carlos Rívolo, donde sigue la investigación sobre la presunta vinculación de Milman con el intento de magnicidio.

En el párrafo previo a mencionar a Milman, Uliarte dice que lo escuchó a Sabag Montiel, el hombre que intentó gatillar en la cabeza de la vicepresidenta y que en ese momento era su novio, hablar con "una chica, de nombre Carolina, y cuando le pregunté quién era, me dijo que era la secretaria de un amigo, y que ella le daba una mano, que no le rompa las bolas con los celos, en el mes y medio que estuvimos juntos me la nombró dos o tres veces". El enigma es si se refiere a Carolina Gómez Mónaco, la exmiss argentina asesora mano derecha de Milman, que trabajó con él en el Ministerio de Seguridad cuando lo comandaba Patricia Bullrich como Jefe de Planeamiento Estratégico, que abarcaba varias funciones, como la escuela de inteligencia. En la trama de pérdida de información de los celulares, Gómez Mónaco es quien entregó un celular nuevo casi sin información, y se descubrió este año que tenía otro más. Era el mismo modelo que el que entregó Milman, iphone 14, que salió a la venta después del atentado.

¿Cómo vinculó a Sabag Montiel con Revolución Federal? Después de describir a su expareja como un violento con ella, con "conflictos de personalidad", "manipulador" y "bipolar" dijo: "Yo fui un solo día a las sede de Revolución Federal, a vender copitos, que me llevó Fernando. El era parte de todo eso, yo no. De hecho, si le preguntan a los miembros de Revolución Federal nadie me conoce, o si me vieron, fue alguna vez vendiendo en algún acto, no porque me interese el acto en sí, sino porque se vendía re bien". El día de la marcha de las antorchas de Revolución Federal frente a la Casa Rosada, Sabag Montiel proponía al resto del grupo de los "copitos" ir a vender allí. Brenda ese día hizo una publicación en Instagram donde convocaba a la gente a ir a protestar con la agrupación, cuyos referentes eran Jonathan Morel y Leonardo Sosa.

Como es conocido, ni la jueza Capuchetti ni la Cámara Federal quisieron juntar las investigaciones sobre el atentado a CFK y la organización Revolución Federal.