El entrenador de Boca, Jorge Almirón, sostuvo que su equipo fue "superior" a Palmeiras y que mereció "ganar" en el empate sin goles en La Bombonera, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, al tiempo que resaltó que los futbolistas terminaron "enteros" a menos de tres días del Superclásico.

"Las sensaciones son muy difíciles de describir porque hicimos un gran partido contra un gran rival. Fue complicado, ellos no jugaron con un nueve y usaron dos extremos, por lo que los volantes hicieron un trabajo enorme y los centrales no tenían referencias. Lo ajustaron los jugadores dentro de la cancha", comenzó Almirón en conferencia de prensa. Y añadió: "Nos paramos bien, recuperamos rápido la pelota y tuvimos transiciones para hacer daño. Tuvimos chances claras y ellos prácticamente no nos llegaron. En el balance fuimos superiores y merecimos ganar aunque sea por una diferencia mínima".

Consultado por la salida de Valentín Barco, una de las figuras del encuentro, explicó: "Hizo un desgaste enorme y Janson hace goles. Fue para refrescar piernas. Lucas entró bien, Darío (Benedetto) tuvo una chance, la idea fue seguir atacando".

"La gente vio el esfuerzo que hizo el equipo y apoyó todo el partido. Fue increíble lo que se vivió . Hicimos un gran partido, merecimos ganar y ahora tenemos que prepararnos para la revancha. Terminamos enteros pese al gran desgaste físico, la serie está abierta y vamos por todo. Estamos a un paso de la final", agregó el técnico de Boca.

En cuanto a la alineación que elegirá para el Superclásico, detalló: "dependerá de la parte física. Obviamente si les pregunto, van a querer jugar todos, pero evaluaremos cómo están porque hicieron un gran desgaste y hay muy poco tiempo. La idea no es que se lastimen y perderlos el jueves en la vuelta".



"La gente va a pedir ganar el Superclásico, lo tengo muy claro. El que nos tocó jugar en la cancha de River todos sabemos que fue un robo. Fue hace mucho pero lo tengo pendiente todavía, así que esperamos ganar el domingo", cerró Almirón, quien disputará este domingo su segundo Superclásico luego de su derrota en el primero, en el torneo de la Liga Profesional de este año, y tras haber haber eliminado a River en su paso por Lanús en las semifinales de la Copa Libertadores 2017 (0-1 como visitante y 4-2 como local).

En su primer Superclásico sufrió una dura caída a partir de un gol agónico de Miguel Borja en un partido escandaloso disputado en el estadio Monumental.