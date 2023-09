Vuelve el ritual familiar de todos los años. El Festival de Teatro para toda la familia Hugo Midón se prepara para celebrar su 12º edición este sábado, a las 15, con entrada libre, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi), casa cultural y educativa de las Madres de Plaza de Mayo, ubicada en la ex Esma (Av. del Libertador 8151). Una nueva cita ineludible para compartir con artistas que conocieron de cerca a uno de los máximos referentes del teatro para infancias.



La programación contará con variedad de propuestas. En este marco, se presentará La Familia Fernández, con el elenco de alumnes de la Escuela Municipal de Teatro Musical de Venado Tuerto. Basada en la obra de Hugo Midón, la puesta está dirigida por Andrea Oviedo y Alfredo Diale. Y Carpa Abierta también se suma al festival. Se trata de un proyecto de circo social que funciona desde 2015 en el ECuNHi y es llevado adelante por un equipo conformado por docentes, profesionales y referentes barriales que apuestan a la transformación social a través de la enseñanza de artes circenses.

Además, se presentará la agrupación humorística Metenté. Integrado por Pedro Galván, Adriano Monferolli y Fernando Ricco, y la directora Silvia Kanter, el grupo ofrecerá una actividad donde el humor disparatado y ocurrente es el protagonista. Y el broche lo pondrá el ya clásico Midoneando, una invitación a agradecer colectivamente el legado del dramaturgo, actor, director y docente que supo poner al teatro pensado para los más chicos al nivel de cualquier otro espectáculo de artes escénicas. Y en esta edición el homenaje será por partida doble porque también habrá un especial tributo a la figura del maestro Carlos Gianni, parte fundamental de la épica midoneana.

Finalmente, el cierre estará a cargo de diversidad de artistas que acompañaron a Hugo Midón, como Carlos March, Gabi Goldberg, Sergio Blostein, Ana María Cores, Roberto Catarineu, Osqui Guzmán, Diego Reinhold, Daniela Fernández, Diego Jaraz, Joaquín Catarineu, Carla Tarantino, Mariela Kantor, Martina Gurevich, Mariano Gianni y Pablo Garrocho. La entrada es libre con un bono solidario consciente. Y no se suspende por lluvia.

“Esperamos cada año esta fecha con todo nuestro amor”, sostiene Gabi Goldberg, actriz, bailarina y una “midoneana” histórica que empezó a trabajar junto a Midón en 1993, en su puesta de El Gato con Botas. “Las expectativas de cada edición son las de siempre. Deseamos seguir compartiendo la inmensa obra de Hugo y Carlos homenajeándolos desde el corazón”, agrega.

El músico Sergio Blostein es otro de los artistas que se suman a la celebración. Y en su caso, tendrá a cargo la dirección musical, arreglos y la selección de canciones de Gianni-Midón que serán interpretadas durante el festival por decenas de músicos y actores y actrices que han formado parte de las obras de la histórica dupla, a lo largo de los años. “Es muy difícil elegir unos pocos temas de entre más de 200. Tan difícil como descartar alguno. Porque la producción creativa de ambos es muy pareja”, asegura Blostein.

A ellos se unirá también Carlos March, el actor que tampoco falta nunca al encuentro para evocar al hombre con el que quiso trabajar hasta que lo logró actuando en El imaginario (1980). “Una parte muy importante de mi vida artística la transité de la mano de Midón y Gianni, y durante ese tiempo también me formé como persona”, confiesa.

-Este festival ya lleva 12 años. ¿Qué importancia tiene seguir recordando la vida y obra de Hugo Midón?

Sergio Blostein: -Desde lo personal, conocí a Hugo Midón y a Carlos Gianni en 1975, de manera que comencé y me formé en mi vida profesional con ellos. No me es fácil separar lo personal, porque su trayectoria me abarca de muchas formas. Creo que es importante y fundamental recordar la vida y obra de ambos por el enorme camino que abrieron hacia un lenguaje y en espacio expresivo que fue y es abrazado ya por muchas generaciones que lo multiplican y que son una voz necesaria.

Carlos March: - En mi caso, conocí a Hugo en 1980, hace 43 años. Y su obra se me hizo carne y me abrió la cabeza. Y, por otro lado, a mí siempre me gustó la música, pero con la música de Gianni pude transitar todos los géneros y estilos, y eso me enriqueció muchísimo. Gianni tiene una gran capacidad universal de transitar la música. Con la obra de ellos descubrí la importancia y el valor artístico que juntó a varias generaciones de padres, hijos, abuelos y nietos. Muchos actores y actrices jóvenes de hoy reconocieron su vocación en el material de Midón y Gianni. Y eso me llena de emoción.

Gabi Goldberg: -Hugo es el referente de muchos y muchas, porque su obra va directo al alma y al corazón. Su aporte es y siempre será necesario ya que es para toda la familia. Por eso es fundamental seguir rindiendo homenaje a lo que nos dejó Hugo.

-Este año también habrá un homenaje a Carlos Gianni. ¿A qué atribuyen la vigencia que tienen las obras que Gianni y Midón realizaron juntos?

S.B.: -La obra de Gianni y Midón es completamente atemporal y vigente, más allá de las épocas. La maravillosa combinación con que se despliegan ambos en el juego e inteligencia con que se expresan, logran este milagro. En un reestreno de la obra La vuelta manzana, alguien del público se puso de pie y dijo: “Llevé a mis hijos a ver esta obra hace muchos años, y hoy vengo con mis nietos”. Esto fue en el 2000. Son muchos los espectadores, niños en otra época, que traen hoy a sus hijos a ver las obras. El legado midoneano no puede separarse del de su coautor musical, Carlos Gianni. Y habiendo alcanzado ya la docena de festivales, es más que justo e imprescindible brindarle entonces un merecido homenaje.

G.G.: -Estamos felices de homenajear al Maestro Carlos Gianni. Es muy merecido este reconocimiento. Creemos que va a ser un gran momento, y seguramente estaremos representando a tantos y tantas, porque Carlitos es muy querido. Es un maestro grosso. La vigencia de lo que él y Midón construyeron tiene que ver con que los temas que trataron son los temas de todos y de cada uno. A través de sus historias, podemos contar lo que pasa, lo que nos pasa, aprender sobre los derechos, aprender la importancia de las cosas simples, y tanto más. Decir cantando lo que, tal vez, no nos animamos hablando. Decir te quiero. Cantar lo que no nos gusta. Y hasta protestar. Eso en todas las épocas es muy necesario.

-¿De qué manera advierten que dialoga la obra de Gianni y Midón con las nuevas generaciones?

C.M.: -Para mí es un desafío permanente la obra de Carlos y Hugo. En el caso de Midón, yo me pregunto muchas veces: ¿Qué diría Hugo hoy? ¿De qué hablaría? ¿Qué diría de la inteligencia artificial, de la tecnología, del calentamiento global o de la justicia? Hugo ha hecho de las cosas simples de la vida algo esencial. Aunque pasaron 12 años desde que no está en este plano, siento que sigue estando junto con Gianni. Ellos son y seguirán siendo siempre dos adelantados. Son dos artistas de todas las épocas.

S.B.: -La obra de los dos atraviesa a varias generaciones por su vigencia, ingenio, juego y atractivo, que la hacen vital para todos, sin importar edades ni épocas. Es un multiverso pródigo que ilumina, como un faro, el camino a seguir a tantos otros que aún están por venir. Siempre habrá nuevas generaciones dispuestas a beber de esta fuente.

Un homenaje merecido

Compositor, docente, productor y director, Carlos Gianni construyó junto con Hugo Midón una de las duplas artísticas más prolíficas y queridas de la escena teatral. Desde que en 1970 estrenaron su primera obra La Vuelta Manzana, sumaron juntos una treintena de proyectos de teatro musical para toda la familia. Vivitos y Coleando (1990); Locos ReCuerdos (1995); Huesito Caracú (2001) y Derechos Torcidos (2005) fueron algunos de los más destacados espectáculos que crearon, siempre con la mágica fórmula del texto de Midón y la música de Gianni. Y este año, el Festival Hugo Midón tendrá un homenaje especialmente dedicado a su trabajo musical.

Carlos Gianni

“Me genera una gran emoción compartir con el gran Hugo Midón este homenaje. Y estoy muy agradecido a Verónica Parodi, organizadora de este evento, por pensar en esto”, comenta Gianni en diálogo con Página/12. El músico asegura que para él no ha pasado el tiempo. “Recuerdo constantemente a Hugo, sobre todo porque los espectáculos que compartimos juntos permanecen muy actuales”.

Y es que las obras de Midón y Gianni tienen llevan la impronta de esos clásicos que no envejecen y se reactualizan en cada coyuntura. Recientemente, en las vacaciones de invierno pasadas, la cartelera teatral incluyó cuatro de sus títulos: Narices, Objetos Maravillosos, Cantando sobre la mesa y El Salpicón.

“Las obras de Hugo se mantienen vigentes porque siempre tratan de temas que hacen a nosotros mismos. Hablan del cariño, de las relaciones, del poder y de la amistad, temas que son tan o más actuales ahora que cuando fueron creados. Por otra parte, creo que los grandes artistas se adelantan a su tiempo y permanecen en él. Ese es el caso de Midón”, comparte Gianni.

Gianni y Midón han sido pioneros en formular un teatro que no subestima al público infantil. Y los tiempos cambian, pero los chicos siempre son chicos, según advierte Gianni. “El teatro para chicos de hoy ha cambiado en cuanto al tiempo y a la utilización de la tecnología. Todo es más rápido y más relacionado con las pantallas, pero la esencia y los intereses de los chicos siguen manteniéndose en el tiempo”.

Sembrar desde el arte

Por Verónica Parodi*

Desde esta Casa de la cultura de la memoria y de la construcción colectiva, tenemos una misión y un compromiso con el legado de las Madres de Plaza de Mayo, que es construir desde la creatividad, sembrar desde el arte, y transformar el dolor desde el amor.

Cada septiembre, nuestro ritual es este festival que celebra la obra de Hugo Midón quien, junto a Carlos Gianni, llevó adelante la hermosa propuesta de reunir a toda la familia en el teatro.

En esta nueva edición, el homenaje será doble porque estará dedicado también al maestro Carlos Gianni, creador, músico y artista enorme que acompañó la obra musical de Hugo. Su música está siempre relacionada con ritmos de nuestra cultura: un tango, una cumbia, un chamamé o una chacarera suenan en su piano y en sus arreglos.

Desde hace doce años, Carlos acompaña este festival con compromiso y alegría, tocando en vivo y organizado las pistas musicales para darle continuidad a una obra inmensa que transciende generaciones y es semilla que florece cada primavera.

Carlos dice que la música en la comedia musical tiene que tener algo de lo que ve en los chicos que son muy profundos, emotivos, cambiantes y muy amigos del juego. Y cuando la música se parece a eso, siente que está en el camino correcto.

Entonces, ¿cómo no agradecerle? ¿Cómo no celebrarlo y cantarlo a viva voz?

Tenemos un compromiso de amor con el maestro. Para seguir cada año buscando el encuentro tan necesario y seguir bailando y cantando “vivitos y coleando” toda la vida.

*Directora del Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi).