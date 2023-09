El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió que su Gobierno no viola los derechos humanos ante la visita del Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU, que este viernes presentó su informe sobre el país, donde casi cuatro de cada diez presos no tienen una sentencia.

“Siempre hemos estado comprometidos a que no se cometan injusticias, en nuestro Gobierno no se permite tortura, no se permite la desaparición, no se permiten las masacres, no se permite la violación de derechos humanos", afirmó el mandatario en su rueda de prensa matutina. "No es un gobierno represor, como los de antes, por eso pueden los organismos internacionales de derechos humanos actuar con absoluta libertad. Y cuando se trata de torturas y hay recomendaciones de organismos internacionales se actúa de inmediato”, añadió.

La presencia de las Naciones Unidas

El Comité de la ONU presentó su reporte tras una estancia de más de 10 días en la que se reunieron con representantes de instituciones gubernamentales, comisiones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y con otros actores interesados. La delegación fue a lugares de "privación de la libertad", incluidas cárceles, comisarías de policía e instituciones para menores de edad, migrantes y personas con discapacidad psicosocial.

Como hecho emblemático, la ONU citó el caso de Hugo Martínez Gorostieta, detenido arbitrariamente en 2008 en Ciudad de México, donde la policía lo torturó para que se declarara culpable de secuestro, lo que le valió una sentencia de 113 años de cárcel pese a la falta de pruebas. López Obrador prometió atender este asunto, al igual que el resto de recomendaciones que haga el comité. “Sí, claro que sí, habría que ver por qué razón no se cumplió la recomendación. Se me hace raro porque la instrucción es que todas estas recomendaciones se apliquen. A veces tiene que ver con el Poder Judicial, pero vamos a analizar el caso”, señaló.

La visita internacional ocurre mientras más de 88.000 personas en las cárceles mexicanas, el 39% del total, carecen de una sentencia, según los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El instituto reportó una sobresaturación en las prisiones locales, con 186.755 reclusos, y centros especializados, con 6.858, que en conjunto tienen una ocupación del 107% respecto a su capacidad oficial.



"Es una propaganda vil"

El gobernante mexicano también se refirió a la propuesta de la Cámara Baja de Estados Unidos, de mayoría republicana, que aprobó el jueves una enmienda a los presupuestos del Departamento de Estado que cortaría programas de ayuda a México hasta certificar que las autoridades mexicanas colaboran para reducir el tráfico de fentanilo. "Es una propaganda vil. No hay que tomarlos en serio, es pura publicidad para tratar de engañar a los ciudadanos estadounidenses, pero ya cada vez está más desgastada esta práctica tendenciosa, mentirosa, calumniosa, por eso no hay que tomarlo en serio", indicó.

López Obrador argumentó que, “como hay elecciones en Estados Unidos, los partidos, candidatos o precandidatos utilizan estos asuntos delicados, lamentables, del uso y los daños que causa el fentanilo, así como el tema migratorio, con propósitos politiqueros". "Y van a seguir con lo mismo y cada vez más atrevidos van a llegar a plantear que van a bombardear a México o cosas por el estilo, de risa, son muy ridículos", agregó. La propuesta tiene pocas probabilidades de prosperar en el Senado, porque allí la mayoría es demócrata.

El mandatario señaló que los congresistas estadounidenses deberían enfocar sus esfuerzos en un plan para atender a sus jóvenes para que tengan educación gratuita, trabajo y amor para que no consuman fentanilo. “Eso es lo que deberían estar haciendo, no echándonos la culpa a nosotros. Nosotros estamos ayudándolos todos los días, por razones humanitarias, porque sí nos preocupa la pandemia por el consumo de fentanilo en Estados Unidos", opinó. "Y nos preocupa más y nos duele que pierdan la vida 100.000 jóvenes cada año en ese país por el consumo de fentanilo. ¿Y qué hacen ellos, los legisladores? Echarle la culpa a México, sin ninguna razón”, añadió.



Relaciones bilaterales

Los roces entre México y Estados Unidos por el narcotráfico crecieron mientras ambos países se acercan a sus respectivas elecciones presidenciales en 2024. López Obrador niega que en su país se produzca fentanilo, mientras que Washington sostiene que los cárteles mexicanos fabrican esta droga sintética con precursores químicos que llegan de Asia, en particular de China.

El presidente mexicano y el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, tienen previsto reunirse la semana próxima en Ciudad de México para discutir acerca de la implementación del Entendimiento Bicentenario --una estrategia de seguridad común lanzada por ambos países--, en el marco de un encuentro de alto nivel sobre narcotráfico entre las delegaciones de los dos gobiernos.