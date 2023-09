Boca y River protagonizarán este domingo el partido excluyente de la Copa de la Liga cuando se enfrenten en La Bombonera, en un Superclásico que para los xeneizes quedó en un segundo plano debido a su agenda internacional y para los millonarios representa una gran ocasión para robustecer el ciclo de su entrenador Martín Demichelis.





Boca asumirá el compromiso en el medio de las semifinales de la Copa Libertadores que disputa con Palmeiras, luego de haber empatado 0-0 como local y con la misión de avanzar a la final el próximo jueves en el partido decisivo a jugarse en San Pablo.



En el torneo doméstico, la campaña del equipo dirigido por Jorge Almirón no es buena, con apenas dos triunfos, tres derrotas en fila y un último empate de local ante Lanús que dejó sabor a poco.



De todas maneras, Boca no dejó de lado la Copa de la Liga y es consciente de que un buen resultado en el Superclásico levantará el ánimo y lo dejará encaminado para avanzar a los cuartos de final, aunque no es la prioridad del semestre.

El panorama boquense respecto de la formación que enfrentará a su rival de toda la vida es de incertidumbre, con la certeza de que no contará con su capitán y líder de la defensa, Marcos Rojo, por una fuerte contractura. La formación, en su gran mayoría, será con futbolistas que no jugaron ante los brasileños o bien sumaron pocos minutos.

Los xeneizes tienen 7 puntos y ocho equipos arriba en la Zona B que lidera Racing Club, aunque todavía quedan siete partidos por jugarse.



Por el lado de River, está cuarto en la Zona A con 10 puntos y sin ninguna otra competencia en su horizonte, ya que quedó afuera en los octavos de final de la Libertadores y también en los 16vos de final de la Copa Argentina.



El DT Demichelis ensayó con un equipo que tendrá el regreso de tres titulares: Leandro González Pírez, Nicolás de la Cruz y Enzo Pérez, y con la sorpresa de Andrés Herrera en el lateral derecho.



Los millonarios, que ganaron por última vez en La Bombonera en 2018 desean quedarse con el Superclásico por segunda vez en el año tras el triunfo anterior del 7 de mayo pasado en el estadio Monumental con el gol anotado por Borja de penal, luego de una polémica decisión del árbitro neuquino Darío Herrera, quien posteriormente fue parado por 15 días y estuvo dos fechas sin dirigir.



El partido se jugará en el barrio porteño La Boca en el inusual horario de las 14 (TV: ESPN Premium y TNT Sports) y acaparará toda la atención del domingo.



Vibra la ciudad de las diagonales

Estudiantes recibirá en el clásico platense a Gimnasia, angustiado en la lucha por mantenerse en Primera División, en otro encuentro interzonal válido por la séptima jornada.





Estudiantes tiene cinco unidades en la Zona B y recién logró un triunfo en su última presentación ante Newell's.



Tras quedar fuera de la Copa Sudamericana ante Corinthians de Brasil en cuartos de final, el Pincha avanzó en la Copa Argentina hasta cuartos de final luego de haber dejado en el camino a Independiente.



El equipo de Eduardo Domínguez tiene 50 unidades en la tabla anual, por ahora clasifica para la Copa Sudamericana y está cerca de los puestos de Copa Libertadores.



Domínguez no tuvo el mejor estreno como entrenador de Estudiantes en los clásicos, ya que el 19 de marzo pasado el equipo cayó 2-1 en el Bosque después de un invicto de 20 encuentros en los mano a mano.



Gimnasia, con seis puntos en la Zona A, la pasa mal en los últimos puestos de la tabla anual, con 36 unidades, en una definición para los descensos que será no apta para cardíacos a fin de año.



El morbo estará a la orden del día en el clásico de la capital bonaerense puesto que Estudiantes tiene la posibilidad de asestarle un duro golpe a su tradicional rival si le gana.



En la nueva cancha aún no hubo victorias para ninguno: se registraron dos empates en 2021 sin goles y sin público debido a la pandemia de Covid-19, y el restante en 2022 con una igualdad 1-1.

El clásico se jugará desde las 17 (TV: TNT Sports) en el estadio Jorge Luis Hirsch-UNO de La Plata.



Expectativa en toda Santa Fe

Colón recibirá a Unión en una nueva edición del clásico de Santa Fe que lo muestra como favorito y con la obligación de ganar para mantenerse en la cima de la Zona A, aunque ambos necesitan los puntos en juego para alejarse de la zona de descenso de la tabla general.





El equipo de Néstor "Pipo" Gorosito parte como candidato a quedarse con el triunfo debido a la imagen mejorada que mostró a partir de la segunda mitad del año, que le posibilitó establecerse arriba en la tabla.



La llegada de refuerzos como Rubén Botta, Fabio Alvarez, Damián Batallini y Alberto Espínola le añadió calidad al conjunto sabalero. Un juego más efectivo y por momentos vistoso contrasta con lo que mostró Colón en el primer semestre, lo que se suma a una actitud ganadora que Gorosito expresó en sus declaraciones, entre ellas su promesa de "meter adentro del arco" a su rival.



Enfrente estará Unión, que en los 12 partidos que lo ha dirigido Cristian "Kily" González perdió dos, empató ocho y sólo les ganó a formaciones alternativas de Defensa y Justicia y Estudiantes de La Plata.



Pero más allá de esos números, el Tatengue viene mostrando una preocupante falta de variantes ofensivas y un juego que se basa en la solidez defensiva, el esfuerzo colectivo y una actitud que "no se negocia".



Unión saldrá a la cancha con cuatro modificaciones, una de ellas obligadas por una lesión de rodilla del arquero titular Sebastián Moyano, lo que propiciará el debut de Nicolás Campisi.



El encuentro se jugará desde las 16.30 (TV: ESPN Premium) en el estadio Brigadier General Estanislao López, que será habilitado para 40.200 hinchas locales.



Clásico cordobés en el Kempes

Talleres y Belgrano se enfrentarán este domingo en el clásico cordobés, en el marco de la séptima fecha de la Copa de la Liga.





La T tiene 10 puntos en la Zona A y es uno de los candidatos a pasar de instancia.

El DT Javier Gandolfi cuenta con todo su plantel disponible para afrontar el clásico y lo más importante es la recuperación del delantero Nahuel Bustos, quien dejó atrás una sobrecarga muscular y estará a disposición.

El Pirata sumó también 10 unidades, pero en la Zona B y está invicto. El entrenador Guillermo Farré acomodaría el equipo con dos líneas de cuatro bien definidas, dejando suelto a Matías Marín para la creación y a Lucas Passerini como único delantero de punta.



El encuentro se jugará a partir de las 18.45 (TV: ESPN Premium) en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.