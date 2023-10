El interrogante es ¿pueden los debates producir un giro en la situación electoral? Opina Argentina, la consultora de Facundo Nejamkis, le preguntó a 1.300 ciudadanos de todo el país si van a ver el debate de este domingo. Nada menos que el 65 por ciento dijo que sí. Y el 44 por ciento sostuvo que podría cambiar su voto en función de lo que pase en los debates.

Roberto Bacman advierte que no es sencillo despertar interés en una ciudadanía que vive un clima de bronca, enojo y desilusión. “Pero el debate es una realidad, está instalado en los medios y se convierte en uno de los hitos del año. No es para menos: se define no solamente un cambio de presidente, sino un modelo de país. Es posible que todos recuerden hasta frases de aquel choque entre Mauricio Macri y Daniel Scioli de 2015. ¿Influyó en el resultado? Probablemente sí. La diferencia a favor de Macri fue mucho menor que la esperada y una de las causas seguramente estuvo relacionada con el debate”.

La mayoría de los consultores creen que un debate no le cambia el voto a la mayoría, pero tal sí a una minoría de 2 o 3 puntos. En una elección tan pareja, puede hacer toda la diferencia. Habrá que ver si se producen movimientos a raíz del debate de este domingo o en el del próximo, en la Facultad de Derecho. Pero mayores impactos se consiguen cuando el debate es sólo entre dos, lo que ocurriría antes del balotaje.